За вихідні дні на Глобинщині виявили двох мертвих чоловіків – у ставку та на узбіччі дороги

Сьогодні, 21:32 Переглядів: 154

До відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції надійшли повідомлення про смерть двох людей у селах району. За обома фактами розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.

Повідомлення про чоловіка, якого витягли з ставка в селі Петрівка, надійшло до поліції 10 лютого близько 23.00. Ло прибуття медиків потерпілий помер. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що загиблим є місцевий чоловік 1982 року народження. Під час візуального огляду слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлено.

Інше повідомлення надійшло від місцевої жінки 11 лютого близько 8.40. Заявниця зазначила, що на узбіччі поблизу залізничного переїзду станції «Вербки» вона виявила мертвого чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, яка встановила, що померлим є житель села Герасимівка 1968 року народження. Під час огляду місця події слідів насильницької смерті на тілі померлого не виявлено.

В обох випадках тіла померлих слідчі направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті.

За даними фактами слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини подій зʼясовує слідство.