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Над Полтавщиною мобільні вогневі групи за останні місяці збили понад 30 дронів-камікадзе

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 191

 

Захисники неба постійно освоюють нові види зброї, знаходять інформацію про те, які нові БпЛА з’являються у ворога, вивчають їхні технічні характеристики

Над Полтавщиною за останні місяці мобільні вогневі групи збили понад 30 ворожих шахедів.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

У своєму Телеграм-каналі він згадує про бійця із позивним Тарантіно, який  розповідає про те, як відбуваються бойові чергування мобільних груп та як захисники неба до них готуються.

Вони увесь свій вільний час удосконалюють свої навички, освоюють нові види зброї, знаходять інтернеті інформацію про те, які нові види БпЛА з’являються у противника, вивчають їхні технічні характеристики. Все для того, щоб якомога ефективніше боротися із ворожими БПЛА.

- Історично склалося, що наша країна має за сусідку московію. І можливо ми — саме той осиковий кіл, який зажене її у потойбіччя, — говорить Тарантіно.

Філіп Пронін зазначає, що обласна військова адміністрація щодня працює над створенням додаткових мобільних груп та їх укомплектуванням для оперативного реагування на дронові загрози.

- Вдячний адміністраціям, підприємцям,  волонтерам, усім, хто долучається та допомагає, - написав очільник Полтавського ОВА.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: АрміяINFORM
Теги: Полтавська ОВА БПЛА Полтавщина захисники
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