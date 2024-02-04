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Обстріли, повернення з полону, мирна акція та цегла як сувенір – головне за тиждень

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 112

 

Ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука та Полтавщини, які ви могли їх пропустити!

У минулі вихідні Кременчуччина пережила два ракетних удари — до гасіння вогню залучався пожежний поїзд

 

У суботу та неділю 27-28 січня близько 20.00 по об’єкту критичної інфраструктури, що знаходиться на території Кременчуцького району, російська армія завдала ракетних ударів.

Як на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, у суботу росіяни атакували Кременчуччину двома ракетами «Іскандер-М», які запустили з Воронезької області. Яку ракету запустили у неділю, поки невідомо — військові інформації про це ще не надали – детальніше читайте у матеріалі.

Сувенір зі сміттєзвалища та проєкти для міста. Мер Кременчука побував в Австрії

 

У січні голова Кременчуцької громади Віталій Малецький їздив за кордон. Як розповіли «Кременчуцькому Телеграфу» у пресслужбі мерії, Віталій Малецький був в Австрії. Для себе мер привіз цеглину зі сміттєзвалища, де проводиться сортування сміття – детальніше у матеріалі.

На Полтавщині зростає кількість хворих на скарлатину

 

За словами епідеміолога, за останній тиждень в області зафіксували 44 випадки хвороби. А це на 15 випадків більше, ніж було попереднього тижня. Серед цієї кількості хворих 34 — діти.

Більшість захворювань припадає на територію Полтавської громади – детальніше у матеріалі.

«Любив футбол та полювання, пішов на фронт добровольцем»: Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком

 

29 січня Кременчук попрощався зі старшим солдатом Станіславом Шевченком, який загинув 21 січня в районі міста Сіверськ Донецької області.

Друзі полеглого воїна згадують, у цивільному житті хлопець був дружнім, завжди готовим підтримати та прийти на допомогу – детальніше у матеріалі.

У Кременчуці сталася різанина — деталі від поліції

 

29 січня близько 19.00 на вулиці Халаменюка у Кременчуці сталася різанина. За інформацією начальника Кременчуцького райуправління поліції Олександра Холондовича, увечері 29 січня поблизу під'їзду місцевий чоловік вдарив ножем свого знайомого – детальніше у матеріалі.

Із російського полону повернулися двоє військовослужбовців із Полтавщини

 

31 січня, з російського полону повернулися 207 військовослужбовців. Серед них двоє військових з Полтавщини – детальніше у матеріалі.

«Ми мали честь служити з непересічним воїном»: Кременчук попрощався з молодшим лейтенантом Ігорем Калугіним

 

У Міському палаці культури знову на українському прапорі була чорна стрічка — Кременчук прощався з полеглим військовим. Ті, хто знав Ігоря Калугіна у цивільному житті розповіли, що він був непересічною людиною — гарним товаришем та життєрадісною людиною – детальніше у матеріалі.

«Роботяща, чесна порядна людина»: Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном

 

2 лютого Кременчук попрощався з головним сержантом роти загону спецпризначення Віталієм Супруном – детальніше у матеріалі.

Внаслідок атаки росіяни пошкодили заповнене зерносховище на Полтавщині — ОВА

 

Внаслідок вчорашньої атаки росіяни пошкодили зерносховище на Полтавщині. За словами керівника Полтавської обласної військової адміністрації, зерносховище було наповнене, частину урожаю, який зберігався, втрачено. Фахівці ОВА допоможуть власникам правильно оформити документи на відшкодування збитків – детальніше у матеріалі.

«Ми перестанемо збиратися лише тоді, коли збільшиться допомога військовим» — у Кременчуці пройшла акція «Гроші на ЗСУ»

 

Учасники мирної акції вимагають зменшити зарплати заступників міського голови, припинити виділяти кошти на некапітальні витрати з бюджету. Також активісти вимагають прозорої звітності про допомогу військовим від міської влади. Збиралися біля Кременчуцької РВА – детальніше у матеріалі.


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Автор: Дарія Згура
Теги: Кременчук Полтавщина зведення
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