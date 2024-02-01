«Ми мали честь служити з непересічним воїном»: Кременчук попрощався з молодшим лейтенантом Ігорем Калугіним

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 448

Став на захист України чоловік ще у 2016 році. Брав участь в операціях зі звільнення Херсонщини, оборони Луганщини, Харківщини, обороняв Бахмут. Без батька залишилося троє дітей

У Міському палаці культури знову на українському прапорі чорна стрічка — Кременчук прощається з полеглим військовим. Ті, хто знав Ігоря Калугіна у цивільному житті розповідають, що він був непересічною людиною — гарним товаришем та життєрадісною людиною.

— Знав його понад 10 років, ми з ним вели спільний бізнес. На цьому ґрунті й познайомилися. Він був дуже чуйною людини, ми товаришували сім’ями. У нього дуже виховані діти, це гарний показник того, яка сім’я. Він був дуже компанійським, він любив знімати весілля. Коли пішов нас захищати, поставив хрест на своєму особистому житті, — розповідає Олександр.

Побратими Ігоря констатують, чоловік мав веселу вдачу та ніколи не втрачав оптимізму. Військовий з позивним Відьмак разом Ігорем зустрів повномасштабну війну на Луганщині. Потому захисники стояли на різних напрямках фронту.

— Я маю до нього велику повагу, бо Ігор був готовий піди на все, щоб виконати завдання та зберегти особовий склад. Він був завжди радісним, навіть у критичних ситуаціях намагався жартувати та усіх підтримувати. Були разом у Лисичанську, нас там майже взяли у кільце, нас мало залишається, і навіть при тих обставинах він намагався жартувати, не втрачав бойового духу. Ми з ним були на Луганщині, на Херсонському напрямку під час контрнаступу, були в Бахмуті, коли «вагнер» наступав, — каже Відьмак.

Ще один побратим Ігоря пройшов з ним бойовий шлях під час проведення антитерористичної операції.

— Мав честь служити у зоні проведення антитерористичної операції з Ігорем Валентиновичем. Людина хоробра, смілива, чесна, з неабияким почуттям гумору. Він користувався авторитетом серед побратимів. Був фахівцем своєї справи. Він пішов на фронт ще на початку вторгнення. Дуже поважна людина. Прикро, що таких героїв втрачаємо на війні. Але ми помстимося, — констатує побратим Олег Бажан.

На війні полеглий герой був начальником зв’язку. Загинув Ігор Калугін 23 січня у районі села Табаївка, Купʼянського району, Харківської області. У його автівку, яка їхала виконувати бойове завдання, влучив російський дрон, розповіли нам побратими. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Полеглого військового поховали на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими загиблими захисниками.