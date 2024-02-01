«Ми мали честь служити з непересічним воїном»: Кременчук попрощався з молодшим лейтенантом Ігорем Калугіним

Став на захист України чоловік ще у 2016 році. Брав участь в операціях зі звільнення Херсонщини, оборони Луганщини, Харківщини, обороняв Бахмут. Без батька залишилося троє дітей
У Міському палаці культури знову на українському прапорі чорна стрічка — Кременчук прощається з полеглим військовим. Ті, хто знав Ігоря Калугіна у цивільному житті розповідають, що він був непересічною людиною — гарним товаришем та життєрадісною людиною.
Побратими Ігоря констатують, чоловік мав веселу вдачу та ніколи не втрачав оптимізму. Військовий з позивним Відьмак разом Ігорем зустрів повномасштабну війну на Луганщині. Потому захисники стояли на різних напрямках фронту.
Ще один побратим Ігоря пройшов з ним бойовий шлях під час проведення антитерористичної операції.
На війні полеглий герой був начальником зв’язку. Загинув Ігор Калугін 23 січня у районі села Табаївка, Купʼянського району, Харківської області. У його автівку, яка їхала виконувати бойове завдання, влучив російський дрон, розповіли нам побратими. Панахиду за загиблим бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Полеглого військового поховали на Свіштовському кладовищі, поряд з іншими загиблими захисниками.
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