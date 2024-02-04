Понад 21 млн грн отримали сімʼї загиблих футбольних фанатів від фонду «Трибуна Героїв» — троє з Полтави

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 152

В січні 2024 року команда фонду «Трибуна Героїв», який півтора року допомагає сімʼям загиблих на війні з Росією футбольних фанатів, опублікувала звіт про результати своєї роботи за весь час існування ініціативи. Ініціатива українських ультрас підтримує сімʼї не тільки щомісячними виплатами, але і надає юридичну і психологічну допомогу.

Допомога

Станом на 1 лютого 2024 року на війні з Росією загинуло 227 футбольних фанатів. Тільки у 2023 році футбольна родина втратила 73 вболівальники.

Найбільше серед них представників київського «Динамо» — 39 фанатів, також 25 фанати вболівали за харківський «Металіст», ще 16 представляли «Кривбас». Троє полтавців вболівали за «Ворсклу».

За півтора року роботи фонд «Трибуна Героїв» виплатив сімʼям загиблих воїнів 21 035 000 гривень щомісячної допомоги. Зараз в програмі фонду знаходиться 176 родин.

У 2022-му році фонд виплатив сімʼям 4 470 000 гривень, а у 2023-му сума — 15 240 000 гривень. Також частина сімей або знаходяться на етапі оформлення документів, або відмовились від допомоги, або отримали допомогу від держави.

У фонді відмічають, що допомагають сімʼям не тільки матеріально, а і юридично. Так, команда «Трибуни Героїв» надає юридичну підтримку в оформленні державної допомоги — на січень 2024 року за допомогою фонду державну допомогу отримали 22 родини на загальну суму 330 000 000 гривень.

Заходи, поїздки та меморіальна памʼять

Також складовою роботи «Трибуни Героїв» є вшанування памʼяті загиблих воїнів та психологічна підтримка членів їхніх сімей.

Так, за 2022 та 2023 роки було знято та випущено 11 фільмів про історії загиблих фанатів.



Окремим напрямом роботи фонду є зустрічі родин загиблих фанатів із зірками українського футболу. У «Трибуні героїв» зазначають, що для родин важливо бачити підтримку і відчувати, що вони не самі. Так, за час роботи фонду провели 6 таких зустрічей: