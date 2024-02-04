У Горішніх Плавнях за підтримки Ferrexpo видано 6000 продуктових наборів для незахищених верств населення

У Горішніх Плавнях триває видача безоплатних продуктових наборів пільговим категоріям населення від Ferrexpo. Працівники територіального центру соціального обслуговування Горішніх Плавнів «Калина» провели видачу продуктових наборів для незахищених верств населення громади. Ця допомога виділена за рішенням виконавчого комітету міської ради від 16 січня 2024 року за сприяння Ferrexpo та Благодійного фонду Полтавського ГЗК.
Загалом продуктові набори видали 6000 особам.
Надія Петрівна з Краматорського району, яка мешкає в гуртожитку з 20-річним онуком, розповіла, що їм немає куди повертатися.
Любов Максимівна з Краматорська, мати бійця, який зараз воює, розповіла, що дуже хоче додому.
Починаючи з листопада 2023 року, вказала Надія Сакун, за сприяння міської ради Горішніх Плавнів харчові набори видавали сім’ям загиблих військових, першопрохідникам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та підопічним ТЦСО «Калина», які отримують послуги вдома. Загалом продуктові набори вже отримали 2500 осіб.
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