У Горішніх Плавнях за підтримки Ferrexpo видано 6000 продуктових наборів для незахищених верств населення

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У Горішніх Плавнях триває видача безоплатних продуктових наборів пільговим категоріям населення від Ferrexpo. Працівники територіального центру соціального обслуговування Горішніх Плавнів «Калина» провели видачу продуктових наборів для незахищених верств населення громади. Ця допомога виділена за рішенням виконавчого комітету міської ради від 16 січня 2024 року за сприяння Ferrexpo та Благодійного фонду Полтавського ГЗК.

— Передусім допомогу отримали 255 внутрішньо переміщених осіб, які компактно проживають у гуртожитках місцевих закладів освіти, — зазначила очільниця закладу Надія Сакун.

Загалом продуктові набори видали 6000 особам.

— Ми вимушені переселенці майже десять років, вісім років мешкали у Харкові й майже два — в Горішніх Плавнях. Нас тут так добре прийняли, дали все необхідне. Ми не відмовляємося від будь-якої допомоги. Спасибі за підтримку, нам усе подобається. Головне, щоб закінчилася війна, — зазначають Раїса Вікторівна й Дмитро Порфирійович, подружня пара з Первомайська Луганської області.

Надія Петрівна з Краматорського району, яка мешкає в гуртожитку з 20-річним онуком, розповіла, що їм немає куди повертатися.

— Дуже вдячні за допомогу. Нам немає куди повертатися, житло зруйнували. Я плету сітки для військових. Тут прекрасний колектив, золоті люди, підтримують мене, — наголосила вона.

Любов Максимівна з Краматорська, мати бійця, який зараз воює, розповіла, що дуже хоче додому.

— У вашому місті проживаю з червня 2022 року. Дуже вдячна за допомогу. Вистоїмо. Усе буде добре, — впевнена жінка.

Починаючи з листопада 2023 року, вказала Надія Сакун, за сприяння міської ради Горішніх Плавнів харчові набори видавали сім’ям загиблих військових, першопрохідникам, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та підопічним ТЦСО «Калина», які отримують послуги вдома. Загалом продуктові набори вже отримали 2500 осіб.