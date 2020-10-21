Як у Кременчуці обирають місцеву владу (оновлюється)

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Виборчі дільниці працюють з 8.00 до 20.00. Не забудьте паспорт

25 жовтня в Кременчуці, як і у всій Україні, вибирають представників місцевої влади: депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Головна відмінність цих виборів - ми вперше обираємо депутатів до рад усіх рівнів і вперше побачимо у бюлетенях, кого партія записала у свої списки.









На виборах до Кременчуцької міської ради багатомандатний міський округ поділений на 6 округів (замість 42, як раніше), хоча й обиратимемо знову 42 депутати. Через скорочення районів (до 4-х) у Полтавській області виборці Кременчука візьмуть участь у формуванні не лише міської та обласної (7-й округ) рад, а й Кременчуцької районної (1-й та 2-й округи) ради.





Кременчужани на виборчих дільницях отримають 4 бюлетені різного кольору. З бюлетенем для обрання міського голови все зрозуміло – позначку потрібно поставити навпроти прізвища обраного кандидата. А ось із бюлетенями до рад треба бути дуже уважним. Обираєте партію та ставите позначку («галочку», «плюсик») у першому квадраті для волевиявлення за партію. У другому квадраті вписуєте номер кандидата, за якого «вболіваєте».







Після голосування, коли ви вже вийдете з виборчої дільниці, до вас можуть підійти з питаннями про те, за кого ви проголосували. Швидше за все, це будуть люди, які проводять екзит-пол (намагаються оцінити, як проголосували громадяни в місті; результати будуть опубліковані після 20.00). Майте на увазі, що ви не зобов'язані їм нічого говорити - тільки якщо Ви захочете. Також біля дільниць проводитимуть опитування від президента. Відповідати на нього чи ні - також справа добровільна.





У разі виявлення порушень - телефонуйте в поліцію за номером 102. Також ви можете дзвонити на гарячу лінію редакції (068) 640-44-48.





Рекомендуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі завчасно, щоб не розгубитися на місці:











Хід голосування





8.00 Процес голосування розпочався. Службу несуть понад 2,7 тисяч поліцейських, з яких 1,8 тис задіяні на охороні громадського порядку на виборчих дільницях.





8.54 За інформацією голови Кременчуцької міської територіальної виборчої комісії Руслана Бушмана, у місті відкрилися всі дільниці. Відповідно до даних Державного реєстру виборців, у Кременчуці 99 дільниць. Щодо ситуації в області, то як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, станом 8.00 із 1248-ми дільничні виборчі комісії ще не відкрилися 4. За попередньою інформацією, дільничні виборчі комісії перераховують бюлетені. Ще 12 ДВК відкрилися із незначним запізненням на декілька хвилин.





9.09 Кременчужани інформують про черги на виборчих дільницях. На фото черга до виборчої дільниці № 531078 за адресою просп.Свободи, 128.





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10.05 Пресслужба поліції повідомляє, що станом на 10.05 на Полтавщині всі 1248 дільничних виборчих комісій працюють у штатному режимі. 16 із них відкрились із запізненням. Зокрема, 12 ДВК відкрились із запізненням на кілька хвилин, а ще 4 ДВК – на понад годину. Поліція продовжує працювати у посиленому режимі.





10.07 Виборчий процес на дільниці № 531078 за адресою просп.Свободи, 128.







10.15 Черги на виборчих дільницях №531057-531059, провулок Героїв Бреста, 65, (ліцей №5 ім.Т.Г.Шевченка)







10.30 Спостерігачі ОПОРИ фіксують на виборчих дільницях Полтавщини розпаковані бюлетені, відсутність на дільницях пандусів, а також кабінок для людей з порушенням здоров’я. У Піщаному, на дільниці №530403, де зареєстровано понад 1500 виборців, спостерігач ОПОРИ помітив 3 кабінки для голосування +1 для людей з підвищеною температурою, а також 4 стаціонарні скриньки. Хоча і кабінок, і скриньок мало бути по 6.













11.00 Дмитро Кавунник у соцмережах повідомив, що на дільниці у школі №16 зникла частина бюлетенів:







У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поліцію на місце викликали.



11.40 Упродовж 24 жовтня територіальні підрозділи поліції області отримали 43 повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства в «День тиші». У зареєстрованих повідомленнях переважно йшлося про розміщення зовнішньої реклами на білбордах та будовах, а також про поширення агітаційних матеріалів.









12.00 ТЪ подивився, як йдуть вибори на двох дільницях на Чередниках: при вході на дільницю виборцям вимірюють температуру; пропонують обробити руки антисептиком; вхід і вихід з дільниці — на окремих входах; члени комісії не беруть документи виборців до рук — просять показати їх у розгорнутому вигляді.











12.05 На виборчій дільниці №531107 в школі №19 - немалі черги. Як ззовні, так і всередині.





- Все спокійно, люди йдуть. Досі ще не було моменту, щоб нікого не було - активність висока, - повідомила нам Світлана Ушакова, голова цієї дільниці.





12.10 Ось як йде виборчий процес на вул.Софіївська на дільниці №531108 (Кременчуцький міський центр позашкільної освіти, хол). Великого ажіотажу немає:









12.15 Великих черг немає і на дільниці №531047 (дитячий садок №32 на вул.Шевченка):









12.30 Майже пусто на дільниці №531041 у школі №10. До 5 людей у черзі.









12.35 На дільниці №531112 у бібліотеці-філії №8 Кременчуцької міської ЦБС для дітей післяобід теж з'явилась черга до 10 людей.











12.45 На дільниці №531106 в ЦПМСД №1 (вул.Івана Мазепи, 26) сильного ажіотажу немає - в черзі до 5 людей.











13.00 На дільниці №531046 у Кремтексі скупчення людей також немає.









13.30 Станом на 12.00 з різних джерел до поліції Полтавщини надійшло 63 повідомлення про ймовірні порушення під час виборчого процесу. Наразі поліцією складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 212-22 (публічне розголошення виборцем свого волевиявлення шляхом демонстрації бюлетеня в приміщенні для голосування) Кодексу України про адмінпорушення. Кожна подія ретельно перевіряється поліцейськими.





13.45 Станом на 13.00 у Кременчуці проголосувало 16,3% виборців. До дільниць з'явилося 26,5 тис чоловік із 163,4 тис. тих, хто має проголосувати. В Автозаводському районі прийшло 18 тис. виборців із 108,6 тисяч, а в Крюковському - 8 тис. виборців з 52 тис. можливих.





14.00 Що робити, якщо ви випадково зіпсували бюлетень? Відповідно до законодавства, маєте право на другу спробу: комісія повинна видати новий бюлетень.





14.30 У Полтаві, на виборчій дільниці №531192 спостерігачі ОПОРИ зафіксували, як виборці, після отримання бюлетенів, голосують на підвіконні, а не у спеціально облаштованих для таємного голосування кабінах.



