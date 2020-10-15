Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №1 (Центр Кременчука)

Сьогодні, 09:19 Переглядів: 1 040 Коментарів: 1

Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.





Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).





Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетні вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата. Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.





Територіальний виборчий округ №1 - це межі виборчих дільниць 531040 - 531055, 531058.





1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»

* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969 с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Величко Ольга Володимирівна 06.06.1978 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Астра-Альянс", Заступник директора, місце проживання: смт Власівка, м. Світловодськ, Кіровоградська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Слюсар Діана Максимівна 21.10.2001 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", Кореспондент, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Ющенко Олександр Петрович 01.04.1980 с. Тулушка, Конотопський р-н, Сумська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "РОК КАВА", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Марченко Олександр Вадимович 01.01.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Жуков Кирил Леонідович, Дизайнер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Бутенко Інна Сергіївна 02.09.1983 м. Глобине, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Нікульніков Олександр Володимирович 08.08.1969 м. Душанбе Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "МЕГА-РІЄЛТОР", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Іванчо Тетяна Григорівна 18.09.1991 с. Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" місто Кременчук, Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Алєксєєв Євгеній Олександрович 14.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Фінансова компанія "ПФБ Кредит", Начальник юридичного управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Бахарєв Володимир Сергійович 22.05.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського, Декан факультету природничих наук, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Штефан Олег Геннадійович 21.04.1970 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області, Головний державний інспектор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Лішайова Олена Іванівна 01.12.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Садівниче товариство "Зоря", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Глинська Валерія Василівна 10.01.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" Полтавської обласної ради, Юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Іщенко Андрій Михайлович 15.04.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП "Чурсин", юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Германова Ольга Олегівна 09.03.1988 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Стоматологічна клініка "Класік", Адміністратор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 8 Багно Андрій Вікторович 21.02.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Градосфера", Інженер-енергетик, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Однороженко Андрій Миколайович 04.12.1983 м. Гайворон, Гайворонський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Мірошніченко Світлана Володимирівна 25.12.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ПП С-А-F, медичний працівник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Щербак Микола Олександрович 09.01.1961 м. Темиртау, Карагандинська обл., Казахстан Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ВП "ХРВ" АТ "Укрзалізниця", інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Чернівський Валерій Сергійович 23.09.1985 м. Верхньодніпровськ, Верхньодніпровський р-н, Дніпропетровська обл Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Автодженезіс", менеджер із збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Арцюшевська Ілона Ростиславівна 14.02.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Апін Дмитро Вікторович 25.01.1985 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Андрієвський Юрій Вячеславович 15.01.1971 м. Броди, Львівська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Креатив-агромаш", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Касаткін Андрій Миколайович 26.07.1970 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", ПП "УКРП", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Андрієнко Андрій Ігорович 13.12.1966 м. Кіровськ, Ленінградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Погоріла Алла Олександрівна 09.05.1954 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Рубцова Людмила Володимирівна 20.09.1971 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПрАТ "КЗТВ", помічник директора з корпоративних та правових питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Гордієнко Ольга Володимирівна 13.09.1989 с. Світлогірське, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КНМП ВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО – САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ №1" місто Кременчук, Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності, лікар загальної практики-сімейний лікар, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Бейгул Олександр Сергійович 07.09.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 - 4 Зосімов Дмитро Олександрович 02.07.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, військова частина 2120, 81 десантно-штурмова бригада, Старший навідник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Сліпко Андрій Анатолійович 19.03.1963 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТОВ "ЖЕД – СЕРВІС", Двірник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Опришко Анатолій Михайлович 27.04.1954 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Відміч Світлана Сергіївна 11.11.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Безробітна, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Мірошников Олександр Дмитрович 23.06.1985 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ТОВ "АТЛС КОМПЛЕК", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Даніленко Віталій Миколайович 29.06.1982 с. Ряське, Машівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод", машиніст компресорних установок, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Мірошникова Анна Олександрівна 28.08.1984 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "АТЛС КОМПЛЕК", менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Хоренко Анжела Юріївна 23.03.1983 смт Павлиш, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Бондаренко Сергій Миколайович 03.09.1987 с. Бричківка, Полтавський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Супрунівка, Полтавський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Цемах Юрій Юрійович 09.09.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "М Плюс Груп", голова міжнародного відділу, менеджер ЗЕД, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Телюк Дмитро Олександрович 26.02.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Фоміна Наталія Миколаївна 21.03.1985 с.Микільське, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Борисова Тетяна Ігорівна 27.07.1982 м. Харків, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Волік Віктор Миколайович 28.02.1984 м. Барвінкове. Барвінківський р-н, Харківська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Житлорембудсервіс", виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Обревко Людмила Миколаївна 06.11.1948 м. Полтава, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Косюк Владислав Олександрович 03.07.1996 с. Чижівка, Зввенигородський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта незакінчена вища, безпартійний, ТОВ НВП "Енерго-Плюс", комірник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Зауральська Катерина Борисівна 09.11.1984 м. Токмак, Запорізька обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Крамаренко Володимир Олександрович 15.10.1971 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Гейко В.П., Пресувальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Панфілова Ірина Сергіївна 02.10.1984 м.Сургут, Тюменська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "ФКА "Фенікс", Юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Шульга Сергій Васильович 04.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Боженко Максим Володимирович 01.02.1999 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Петричук Роман Анатолійович 19.08.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "УКРБУДПОСТАЧКОМ", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Жук Валерій Вікторович 06.12.1991 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Білий Амур", експедитор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Ярошенко Сергій Михайлович 30.01.1973 м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Кременчуцька Медико-соціальна експертна комісія №1 , Комунальне Медичне Підприємство "Лікарня Придніпровська", лікар реабілітолог -кардіолог, лікар терапевт, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Омельченко Тетяна Олексіївна 20.03.1983 с. Яроші, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ", бренд Амбассадор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Величко Анастасія Валеріївна 15.11.1990 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа підприємець Величко А.В., директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня 6 Сорокіна Людмила Володимирівна 24.02.1964 смт Високий, Харківський р-н, Харківська обл., Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Сорокіна Людмила Володимирівна, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Табаченко Петро Миколайович 29.11.1971 с. Рокитне, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Філія акціонерного товариства "Державна продовольчо-зернова корпорація України" "Кременчуцький комбінат хлібопродуктів", менеджер із збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Закарлюка Анатолій Іванович 30.12.1976 с. Свічкареве, Кобеляцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Закарлюка А.І., місце проживання: с. Свічкареве, Кобеляцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Ткаченко Вікторія Вікторівна 28.12.1980 м. Знам,янка, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Ткаченко В.В., місце проживання: смт Нова Прага, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Середа Сергій Андрійович 29.04.1958 с. Запсілля, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцька СДЮСШ, Тренер-викладач з дзюдо, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Горбунова Вікторія Олександрівна 22.10.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Вовк Віктор Іванович 17.02.1972 с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Південна залізниця, Начальник відділення, місце проживання: с. Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Скрипник Лариса Миколаївна 13.01.1970 м. Кременчук, Полтавська обл Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Скрипник Л.М., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Матяш Анатолій Миколайович 01.09.1961 с.Удовиченки, Зінькsвський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Гусач Олександр Владиславович 21.09.1967 с. Іллічі, Михайлівський р-н, Приморський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Бобур Олег Юрійович 11.11.1989 м. Умань, Черкаська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Уманськкий оптико-механічний завод, майстер ділянки, місце проживання: м. Умань, Черкаська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Грицай Наталія Борисівна 01.08.1967 м. Полтава, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ"КВБЗ", провідний інженер-конструктор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Головко Аліна Миколаївна 26.07.1992 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Краз", менеджер із збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Бокован Микола Володимирович 20.08.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління справами Верховної Ради України, Помічник- консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Медведенко Олег Володимирович 17.09.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальний заклад фізичної культури і спорту "Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1", Директор, місце проживання: с. Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Чернишова Вікторія Валеріївна 28.04.1988 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Головний спеціаліст відділу по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Мвамбо Вероніка Рафаелівна 30.04.2001 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Шевченко Давид Олександрович 26.06.2000 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Данильчук Альона Геннадіївна 31.12.1990 місто Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 1 Шляхова Ольга Олегівна 21.02.1989 с. Краскіно, Приморський край Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне акціонерне товариство "Кременчукм’ясо", Економіст планово-економічного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 2 Терещенко Денис Юрійович 30.01.1974 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Естеттехнолог", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 3 Декань Марина Вадимівна 23.12.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 4 Ядров Антон Сергійович 15.07.1989 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Заступник начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 5 Карамзін Володимир Миколайович 20.05.1960 м. Тулун, Іркутська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне підприємство "Спеціалізований комбінат ритуальних послуг", Начальник гаражу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 6 Овчарь Олег Олександрович 25.05.1973 м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "Оверком", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня. 7 Педоренко Аліна Олександрівна 24.11.1991 с. Бобрівник, Зінківський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського", Завідувач поліклініки, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. Заборгованість зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання, відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»