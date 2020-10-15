Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Споживач

З понеділка, 19 жовтня, у квартири кременчужан запустять тепло

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 1 862 Коментарів: 5

 

Тепло подаватимуть у житлові будинки та будівлі соціальної сфери 

З понеділка, 19 жовтня, планують пуск тепла у житлові будинки та об‘єкти соціальної сфери – дитячі садочки та лікарні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці в фейсбуці. 


- Кременчужани у своїх домівках, діти у садочках та пацієнти лікарень повинні перебувати в комфортних умовах. Це є особливо актуальним під час значного поширення коронавірусної хвороби. Кременчук повністю готовий до подачі тепла. Цього року було замінено понад 5200 метрів трубопроводів центрального опалення, що є рекордним для нашого міста за останні 10 років, - зауважив міський голова.
3
Автор: Альона Душенко
Теги: опалення отопление
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 5

126
AMD:
Сьогодні, 10:19

*** забыл про среднесуточную температуру ? Пора греть воздух на улицах ?


27 7
78
ЯмЩик:
Сьогодні, 10:21

И зачем его только с больницы выпустили....


14 7
5
lvbnher:
Сьогодні, 11:06

Все правильно. С понедельника ночью 4 градуса по прогнозу. В квартирах сразу станет холодно и сыро. В среднем всегда отопление дают в середине октябра


10 16
7
petr 1:
Сьогодні, 11:10

Похолодает в квартирах и к ковиду прибавится ОРВИ и пневмании. 


9 13
2 237
zzzzzz:
Сьогодні, 13:16

пора рубить бабло!!!


0 0

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх