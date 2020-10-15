З понеділка, 19 жовтня, у квартири кременчужан запустять тепло

Сьогодні, 09:48 Переглядів: 1 862 Коментарів: 5

З понеділка, 19 жовтня, планують пуск тепла у житлові будинки та об‘єкти соціальної сфери – дитячі садочки та лікарні. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці в фейсбуці.





- Кременчужани у своїх домівках, діти у садочках та пацієнти лікарень повинні перебувати в комфортних умовах. Це є особливо актуальним під час значного поширення коронавірусної хвороби. Кременчук повністю готовий до подачі тепла. Цього року було замінено понад 5200 метрів трубопроводів центрального опалення, що є рекордним для нашого міста за останні 10 років, - зауважив міський голова.