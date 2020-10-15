Антирекорд: за добу в Україні майже шість тисяч випадків коронавірусу, на Полтавщині +244

На Полтавщині за добу померло троє людей
В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗу, це антирекорд у кількості нових хворих за добу.
Станом на ранок 16 жовтня в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало.
Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 8 070 випадків;
- Волинська область — 10 515 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 257 випадків;
- Донецька область — 6 658 випадків;
- Житомирська область — 9 286 випадків;
- Закарпатська область — 11 461 випадок;
- Запорізька область — 6 162 випадки;
- Івано-Франківська область — 16 163 випадки;
- Кіровоградська область — 1 468 випадків;
- м. Київ — 29 412 випадків;
- Київська область — 12 207 випадків;
- Львівська область — 24 171 випадок;
- Луганська область — 2 229 випадків;
- Миколаївська область — 5 336 випадків;
- Одеська область — 18 013 випадків;
- Полтавська область — 5 469 випадків;
- Рівненська область — 15 398 випадків;
- Сумська область — 8 252 випадки;
- Тернопільська область — 16 916 випадків;
- Харківська область — 27 457 випадків;
- Херсонська область — 2 264 випадки;
- Хмельницька область — 10 098 випадків;
- Чернівецька область — 17 203 випадки;
- Черкаська область — 6 387 випадків;
- Чернігівська область — 6 379 випадків.
На Полтавщині коронавірус виявили у 244 людей. За добу померло троє людей у Кременчуці, Лубнах та колишньому Лохвицькому районі. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.
Від початку карантину в області діагностували 5469 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1764 жителі області, продовжують лікування 3613 людей, зокрема, 149 дітей. Всього зареєстровано 92 летальні випадки.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 2814 (146 нових випадків);
- Кременчук – 690 (31 новий випадок);
- Полтавський район – 239 (6 нових випадків);
- Миргород – 218 (5 нових випадків);
- Лубни – 133 (10 нових випадків);
- Лохвицький район – 123 (12 нових випадків);
- Горішні Плавні – 102 (6 нових випадків);
- Кременчуцький район – 99 (7 нових випадків);
- Зіньківський район – 78 (1 новий випадок);
- Кобеляцький район – 76 (1 новий випадок);
- Новосанжарський район – 70 (1 новий випадок);
- Котелевський район – 67 (1 новий випадок);
- Миргородський район – 66;
- Шишацький район – 65;
- Диканський район – 64;
- Хорольський район – 64;
- Лубенський район – 61 (6 нових випадків);
- Решетилівський район – 55;
- Глобинський район – 50 (1 новий випадок);
- Гадяч – 47 (1 новий випадок);
- Гребінківський район – 42;
- Великобагачанський район – 34 (7 нових випадків);
- Машівський район – 33;
- Карлівський район – 31;
- Пирятинський район – 29 (1 новий випадок);
- Семенівський район – 27;
- Гадяцький район – 23;
- Козельщинський район – 23;
- Чутівський район – 22;
- Оржицький район – 16 (1 новий випадок);
- Чорнухинський район – 8.
Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.