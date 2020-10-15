Антирекорд: за добу в Україні майже шість тисяч випадків коронавірусу, на Полтавщині +244

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На Полтавщині за добу померло троє людей

В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗу, це антирекорд у кількості нових хворих за добу.





Станом на ранок 16 жовтня в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало.





Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 8 070 випадків;

Волинська область — 10 515 випадків;

Дніпропетровська область — 10 257 випадків;

Донецька область — 6 658 випадків;

Житомирська область — 9 286 випадків;

Закарпатська область — 11 461 випадок;

Запорізька область — 6 162 випадки;

Івано-Франківська область — 16 163 випадки;

Кіровоградська область — 1 468 випадків;

м. Київ — 29 412 випадків;

Київська область — 12 207 випадків;

Львівська область — 24 171 випадок;

Луганська область — 2 229 випадків;

Миколаївська область — 5 336 випадків;

Одеська область — 18 013 випадків;

Полтавська область — 5 469 випадків;

Рівненська область — 15 398 випадків;

Сумська область — 8 252 випадки;

Тернопільська область — 16 916 випадків;

Харківська область — 27 457 випадків;

Херсонська область — 2 264 випадки;

Хмельницька область — 10 098 випадків;

Чернівецька область — 17 203 випадки;

Черкаська область — 6 387 випадків;

Чернігівська область — 6 379 випадків.

На Полтавщині коронавірус виявили у 244 людей. За добу померло троє людей у Кременчуці, Лубнах та колишньому Лохвицькому районі. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.









Від початку карантину в області діагностували 5469 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1764 жителі області, продовжують лікування 3613 людей, зокрема, 149 дітей. Всього зареєстровано 92 летальні випадки.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 2814 (146 нових випадків);

Кременчук – 690 (31 новий випадок);

Полтавський район – 239 (6 нових випадків);

Миргород – 218 (5 нових випадків);

Лубни – 133 (10 нових випадків);

Лохвицький район – 123 (12 нових випадків);

Горішні Плавні – 102 (6 нових випадків);

Кременчуцький район – 99 (7 нових випадків);

Зіньківський район – 78 (1 новий випадок);

Кобеляцький район – 76 (1 новий випадок);

Новосанжарський район – 70 (1 новий випадок);

Котелевський район – 67 (1 новий випадок);

Миргородський район – 66;

Шишацький район – 65;

Диканський район – 64;

Хорольський район – 64;

Лубенський район – 61 (6 нових випадків);

Решетилівський район – 55;

Глобинський район – 50 (1 новий випадок);

Гадяч – 47 (1 новий випадок);

Гребінківський район – 42;

Великобагачанський район – 34 (7 нових випадків);

Машівський район – 33;

Карлівський район – 31;

Пирятинський район – 29 (1 новий випадок);

Семенівський район – 27;

Гадяцький район – 23;

Козельщинський район – 23;

Чутівський район – 22;

Оржицький район – 16 (1 новий випадок);

Чорнухинський район – 8.

Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.



