Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук, Коронавірус / Карантин

Антирекорд: за добу в Україні майже шість тисяч випадків коронавірусу, на Полтавщині +244

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 1 360

 

На Полтавщині за добу померло троє людей 

В Україні зафіксовано 5 992 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За інформацією МОЗу, це антирекорд у кількості нових хворих за добу.


Станом на ранок 16 жовтня в Україні 287 231 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, із них 5 408 летальних, 121 919 пацієнтів одужало.


Загалом проведено 2 729 496 тестувань методом ПЛР. За добу одужало 2 269 пацієнтів.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 8 070 випадків;
  • Волинська область — 10 515 випадків;
  • Дніпропетровська область — 10 257 випадків;
  • Донецька область — 6 658 випадків;
  • Житомирська область — 9 286 випадків;
  • Закарпатська область — 11 461 випадок;
  • Запорізька область — 6 162 випадки;
  • Івано-Франківська область — 16 163 випадки;
  • Кіровоградська область — 1 468 випадків;
  • м. Київ — 29 412 випадків;
  • Київська область — 12 207 випадків;
  • Львівська область — 24 171 випадок;
  • Луганська область — 2 229 випадків;
  • Миколаївська область — 5 336 випадків;
  • Одеська область — 18 013 випадків;
  • Полтавська область — 5 469 випадків;
  • Рівненська область — 15 398 випадків;
  • Сумська область — 8 252 випадки;
  • Тернопільська область — 16 916 випадків;
  • Харківська область — 27 457 випадків;
  • Херсонська область — 2 264 випадки;
  • Хмельницька область — 10 098 випадків;
  • Чернівецька область — 17 203 випадки;
  • Черкаська область — 6 387 випадків;
  • Чернігівська область — 6 379 випадків.

На Полтавщині коронавірус виявили у 244 людей. За добу померло троє людей у Кременчуці, Лубнах та колишньому Лохвицькому районі. Про це інформує Полтавська облдержадміністрація.


Коронавірусне божевілля: Кременчук перевели у помаранчеву зону епіднебезпеки, Полтаву – у червону 


Від початку карантину в області діагностували 5469 випадків захворювання на COVID-19. Одужали 1764 жителі області, продовжують лікування 3613 людей, зокрема, 149 дітей. Всього зареєстровано 92 летальні випадки.


 


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 2814 (146 нових випадків);
  • Кременчук – 690 (31 новий випадок);
  • Полтавський район – 239 (6 нових випадків);
  • Миргород – 218 (5 нових випадків);
  • Лубни – 133 (10 нових випадків);
  • Лохвицький район – 123 (12 нових випадків);
  • Горішні Плавні – 102 (6 нових випадків);
  • Кременчуцький район – 99 (7 нових випадків);
  • Зіньківський район – 78 (1 новий випадок);
  • Кобеляцький район – 76 (1 новий випадок);
  • Новосанжарський район – 70 (1 новий випадок);
  • Котелевський район – 67 (1 новий випадок);
  • Миргородський район – 66;
  • Шишацький район – 65;
  • Диканський район – 64;
  • Хорольський район – 64;
  • Лубенський район – 61 (6 нових випадків);
  • Решетилівський район – 55;
  • Глобинський район – 50 (1 новий випадок);
  • Гадяч – 47 (1 новий випадок);
  • Гребінківський район – 42;
  • Великобагачанський район – 34 (7 нових випадків);
  • Машівський район – 33;
  • Карлівський район – 31;
  • Пирятинський район – 29 (1 новий випадок);
  • Семенівський район – 27;
  • Гадяцький район – 23;
  • Козельщинський район – 23;
  • Чутівський район – 22;
  • Оржицький район – 16 (1 новий випадок);
  • Чорнухинський район – 8.

Полтава потрапила у «червоний» рівень епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області. Нове зонування почне діяти з понеділка, 19 жовтня.


41 новий випадок захворювання на COVID-19 зареєстрували у Кременчуці
1
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавірус карантин
компанія «Інтера Люкс»

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх