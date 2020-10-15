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За ніч у Кременчуці горіли сім машин (додано)

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 3 220 Коментарів: 7

 

Одна пожежа сталася на Молодіжному, інша – на вулиці Софіївській

У ніч на 16 жовтня у місті сталося дві автомобільні пожежі. Відповідно до інформації Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, одну з пожеж гасили на вулиці Володимира Великого. Там машини горіли на території автостоянки напроти житлових будинків.


Вогонь з легкового автомобіля Lexus RX 300 перекинувся на ВАЗ-2104. Також «зачепило» Daewoo Lanos.


 

 


Гасили займання автівок також на вулиці Софіївській, у дворі багатоповерхового житлового будинку. Вогонь з Lexus LX 570 поширився на Honda CR-V. Ці автомобілі згоріли повністю. Частково згорів Hyndai I30, а в Audi Q5 пошкоджені передня ліва фара, бокове дзеркало зліва, передній бампер зліва.


 

 


За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліція встановлює обставини  подій та осіб, які можуть бути причетні до вчинення цих кримінальних правопорушень. Тривають слідчі дії.


Шановні мешканці Кременчука! Якщо вам відома інформація про осіб, що можуть бути причетні до підпалу транспортних засобів або  інформація, яка може допомогли слідству в розкритті правопорушень, просимо повідомити про це до поліції Кременчука за телефонами: +380 (98) 739 26 30 або «102».


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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Кременчуцьке МУ ДСНС, ГУ НП в Полтавській області
Теги: машина горел автомобиль автомобили Молодежный
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 7

374
Кавоман:
Сьогодні, 08:51

Щось вогонь дуже Лексуси полюбив...


19 2
25
Peeper:
Сьогодні, 09:13

Лексусофилия какая то)))


12 1
831
Angel737:
Сьогодні, 09:14

Ужас!

Для семи владельцев Авто, утро не доброе.


12 1
269
shoni1970:
Сьогодні, 09:49

Осеннее обострение у поджигетелей.


6 0
281
vortex:
Сьогодні, 10:05

Интересно кому принадлежат эти лексусы(род деятельности этих граждан). При ответе на этот вопрос может интересная картинка нарисоваться. Редакция, опубликуете в "дополнено"?sunglasses


15 2
824
почемучка:
Сьогодні, 10:17

Цитата: vortex
Редакция, опубликуете в "дополнено"?
цього ніхто не скаже.

А Лексуси, ймовірно, я сподіваюсь, всі застраховані, тому їм ця новина як ранковий  дощ без парасольки


3 7
75
ags:
Сьогодні, 12:00

Цитата: vortex
Интересно кому принадлежат эти лексусы(род деятельности этих граждан). При ответе на этот вопрос может интересная картинка нарисоваться. Редакция, опубликуете в "дополнено"?

 

Вы удивитесь, но, купить себе лексус можно и без воровства. Я вам больше скажу, те, кто откровенну ворует, не находит свои лексусы сожженными. А вот тех, кого пытаются выставить на деньги или отжать бизнес, как раз таки и находят среди таких новостей.


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