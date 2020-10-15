За ніч у Кременчуці горіли сім машин (додано)

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 3 220 Коментарів: 7

Одна пожежа сталася на Молодіжному, інша – на вулиці Софіївській

У ніч на 16 жовтня у місті сталося дві автомобільні пожежі. Відповідно до інформації Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, одну з пожеж гасили на вулиці Володимира Великого. Там машини горіли на території автостоянки напроти житлових будинків.





Вогонь з легкового автомобіля Lexus RX 300 перекинувся на ВАЗ-2104. Також «зачепило» Daewoo Lanos.









Гасили займання автівок також на вулиці Софіївській, у дворі багатоповерхового житлового будинку. Вогонь з Lexus LX 570 поширився на Honda CR-V. Ці автомобілі згоріли повністю. Частково згорів Hyndai I30, а в Audi Q5 пошкоджені передня ліва фара, бокове дзеркало зліва, передній бампер зліва.









За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років. Поліція встановлює обставини подій та осіб, які можуть бути причетні до вчинення цих кримінальних правопорушень. Тривають слідчі дії.





Шановні мешканці Кременчука! Якщо вам відома інформація про осіб, що можуть бути причетні до підпалу транспортних засобів або інформація, яка може допомогли слідству в розкритті правопорушень, просимо повідомити про це до поліції Кременчука за телефонами: +380 (98) 739 26 30 або «102».



