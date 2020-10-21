Вибори депутатів Кременчуцької районної ради, округ №1 (центр та нагірна частина)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом - місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.





Кременчужани крім міської ради обиратимуть депутатів до обласної ради (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1, 2 та 3 округи).





Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням).





Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.





Бюлетені за депутатів до Кременчуцької районної ради будуть світло-зеленого кольору.





Територіальний виборчий округ №1 (включає 1 та 2 міські округи: частково центр та нагірну частину).





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»





* Скляревський Едуард Іванович 08.05.1969

м.Кременчук, Полтавська обл. Кременчуцька районна рада Полтавської області, Заступник голови, місце проживання: с.Кам’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Прокоп Олександр Едуардович 26.09.1955

с-ще Усть-Нера, Оймяконський р-н, Республіка Саха, Якутія Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький міський нотаріальний округ Полтавської області, Приватний нотаріус, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Скачко Віктор Іванович 03.08.1960

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня Придніпровська", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Стукало Олександр Миколайович 20.05.1964

м.Корюківка, Корюківський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький міський стоматологічний центр", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Дудюк Вікторія Володимирівна 12.06.1985

с.Іванівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Автозаводська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Провідний спеціаліст з відділу по роботі з населенням, місце проживання: с.Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Коваленко Діана Олександрівна 30.05.1993

м.Глобине, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Безробітна, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Душка Руслан Володимирович 02.08.1976

м.Черкаси, Черкаський р-н, Черкаська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Педоренко Аліна Олександрівна 24.11.1991

с.Бобрівник, Зінківський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського", Завідувач поліклініки, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Гєворкян Артур Мішаєвич 02.08.1978

м.Кіровакан, Вірменія Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Колективне підприємство Екологічний загін Підводно-технічних робіт "Пеленг", Завідуючий господарством, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Чапа Валентина Іванівна 23.12.1962

м.Христинівка, Христинівський р-н, Черкаська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня Придніпровська", Лікар, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»





* Івахненко Оксана Юріївна 01.02.1964

м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Опорний заклад "Пришибський заклад загальної середньої освіти 1-3 ступенів", Учитель історії, місце проживання: с.Пришиб, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., Охоронник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Відміч Світлана Сергіївна 11.11.1982

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Сліпко Андрій Анатолійович 19.03.1963

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", ТОВ "ЖЕД – СЕРВІС", Двірник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня 4 Педоренко Юлія Яківна 26.02.1967

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Колесник Олена Валентинівна 28.04.1989

м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ДЕПАРТАМЕНТ "ЦНАП У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ", Заступник начальника управління обробки та видачі документів, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»





* Буленко Віталій Іванович 13.10.1968 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ТОВ "Арніка ФІД", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Климовських Олександр Іванович 14.09.1986 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС", Виконавчий директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Біденко Євгеній Миколайович 17.03.1981 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, "Укрпродторгсервіс" (готель "Кремінь"), Директор, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Гарькавенко Віктор Миколайович 24.03.1971 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, АТ "Укртатнафта", Слюсар, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Васильченко Вікторія Олексіївна 12.07.1989 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Інститут органічного землеробства", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Кульчинська Яна Юріївна 23.12.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", ТОВ "Арніка ФІД", Заступник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Борець Микола Петрович 16.10.1983 м.Кіров, Кіровська обл., Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП ""Міськводоканал", Інженер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Захарченко Галина Михайлівна 06.06.1954 м.Челябинськ, Російська Федерація Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ДОВІРА", Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»





* Перепелиця Максим Олександрович 12.05.1991 м.Херсон, Херсонська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Біланівський ГЗК", Начальник складу, місце проживання: смт Нова Галещина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Захожий Сергій Віталійович 09.03.1994 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Тарануха Євгеній Миколайович 07.05.1962 м.Красноярськ, Російська Федерацій Громадянин України, освіта середня спеціальна, безпартійний, ГО "Захисник нації", Голова, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Сироватко Ірина Олегівна 18.05.1991 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Семененко Аліна Іванівна 01.05.1989 с.Хоровець, Славуцький р-н, Хмельницька обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Кредмашсервіс", Офіс-адміністратор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Пінчук Максим Анатолійович 31.05.1983 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Бурякова Мар’яна Сергіївна 27.07.1991 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "КЗБТ", Менеджер з постачання, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»





* Усанова Ольга Петрівна 05.02.1971 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Чернишова Вікторія Валеріївна 28.04.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст відділу по роботі з демобілізованими учасниками АТО та внутрішньо переміщеними особами, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Калашникова Кристина Євгеніївна 30.09.1993 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Автозаводська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Начальник відділу по роботі з населенням, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Самаркін Антон Володимирович 23.06.1976 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", ТОВ "Кременчуцька міська друкарня", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Заводчікова Наталія Григорівна 17.04.1987 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Автозаводська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Начальник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Перевезенцев Євгеній Михайлович 09.07.1985 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Завідувач сектору підтримки партисипативних практик відділу з питань внутрішньої політики апарату міського голови, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Доценко Марина Миколаївна 06.09.1983 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор департаменту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Шиян Сергій Олексійович 22.02.1972 м.Дрезден, Німеччина Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство -1628, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Бородянець Галина Вікторівна 04.05.1969 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 9 Кірєєв Валерій Валентинович 30.01.1969 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне підприємство Кременчуцьке підрядно-спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління, Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»





* Іпатенко Іван Володимирович 14.03.1972 с.Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа - підприємець, місце проживання: с.Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Казим-Заде Олександр Миколайович 02.11.1975 м.Куляб, Таджикистан Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ПП "Кремінь автотранс", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл, судимість відсутня. 2 Шварцман Ігор Матвійович 14.04.1970 м.Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Сукманов Олександр Анатолійович 24.07.1971 с.Помошна, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шаповал Тетяна Іванівна 21.09.1965 с.Недогарки Кременчуцький р-н Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Недогарківське відділення поштового зв’язку, Листоноша, місце проживання: с.Недогарки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Кривченко Надія Володимирівна 12.08.1988 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Шайдук В’ячеслав Олегович 24.03.1990 смт Котельва, Котелевський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»









* Покотило Василь Степанович 30.08.1955 с.Броварки, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Бухикало Юрій Григорович 20.04.1970 с.Попівка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Кремікс", Директор, місце проживання: с.Попівка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня. 2 Романюк Микола Павлович 02.05.1957 с.Багатирка, Ставищенський р-н, Київська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с.Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Ткаченко Вікторія Вікторівна 28.12.1980 м.Знам’янка, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець Ткаченко В.В., місце проживання: смт Нова Прага, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня. 4 Карвацька Олена Анатоліївна 08.10.1970 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа-підприємець Карвацька О.А., місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Захаров Олександр Володимирович 07.06.1982 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Крюківський вагоно будівний завод, Зварювальник, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»





* Климович Костянтин Юрійович 02.10.1985 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВЮСТ", Керівник відділу по роботі з клієнтами, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Василенко Михайло Миколайович 25.12.1962 м.Лисичанськ, Луганська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ОЛЕВІЯ", Комерційний директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Ладиженський Віктор Васильович 03.05.1982 с.Грузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, СЦ "ФОРД", Слюсар по ремонту авто, місце проживання: с.Грузьке, Голованівський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня. 3 Гусач Олександр Владиславович 21.09.1967 с.Ляличі, Михайлівський р-н, Приморський край, Російська Федерація Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "ВЮСТ", Виконавчий директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Сетнік Марія Степанівна 16.09.1983 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", Приватний нотаріус, Діловод, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Горбачова Віра Василівна 11.06.1973 с.Заболоття, Лельчицький р-н, Гомельська обл., Білорусь Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»





* Підлісна Світлана Григорівна 27.11.1973 смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Приватний підприємець, місце проживання: смт Козельщина, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Курченко-Гай Валентин Павлович 28.04.1976 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Тимчасово не працює, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Провізіон Сергій Іванович 29.03.1961 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Павлов Олександр Володимирович 03.11.1979 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ПП Дудикина- Павлова, Продавець консультант, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Мороз Валентина Василівна 30.09.1968 с.Жовтневе, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька гімназія №18, Вчитель, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Шевчук Людмила Анатоліївна 23.06.1979 с.Степанівка, Буринський р-н, Сумська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ЗОШ №3, Вчитель, місце проживання: м.Горішні Плавні, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Чернівський Валерій Сергійович 23.09.1985 м.Верхньодніпровськ, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ Автодженезіс, Менеджер із збуту, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Арцюшевська Ілона Ростиславівна 14.02.1977 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Приватний підприємець, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»





* Колотієвський Дмитро Олександрович 29.10.1981 м.Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агрорембудсервіс", Юрисконсульт, місце проживання: с.Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Кагал Олег Володимирович 18.11.1958 с.Дзержинськ, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Авто-комплект", Товариство з обмеженою відповідальністю "Євротранссервіс", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Старик Михайло Валерійович 28.09.1966 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Федотов Євген Геннадійович 02.10.1987 м.Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Гірник", Директор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Булік Кіра Миколаївна 22.06.1985 м.Урай, Тюменська обл., Російська Федерація Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Виробничо-торгова компанія "Лукас", Начальник відділу продажів, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Шляхова Вікторія Валеріївна 29.09.1979 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "АТП-15307", Заступник директора, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Бахарєв Володимир Сергійович 22.05.1977 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського, Декан факультету природничих наук, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Кузнецова Віра Василівна 08.10.1983 смт Любашівка, Любошівський р-н, Одеська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "АТП-15307", Головний економіст, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 8 Штефан Олег Геннадійович 21.04.1970 м.Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Управління Державного агентства рибного господарства у Полтавській області, Головний державний інспектор, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»







