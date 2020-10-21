Велосипедистка з Кременчука отримає вдвічі більшу стипенідю - рішення сесії

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 438

На сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про перерозподіл стипендій провідних спортсменів. Зі списку виключили Максима Федорчука, який з 1 вересня представляє Знам’янку Кіровоградської області. Спортсмен отримував 2046 грн стипендії з лютого по серпень.





Ця сума пішла на стипендію велосипедистці Євгенії Висоцькій, яка тепер отримуватиме вдвічі більше - 4046 грн щомісячно.





У зв’язку з виключенням зі списку на 2020 рік Максима Федорчука, загальна кількість спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради складатиме 44 особи.