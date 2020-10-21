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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Велосипедистка з Кременчука отримає вдвічі більшу стипенідю - рішення сесії

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 438

 

Рішення ухвалили на черговій сесії Кременчуцької міської ради 

На сесії Кременчуцької міської ради прийняли рішення про перерозподіл стипендій провідних спортсменів. Зі списку виключили Максима Федорчука, який з 1 вересня представляє Знам’янку Кіровоградської області. Спортсмен отримував 2046 грн стипендії з лютого по серпень.


Ця сума пішла на стипендію велосипедистці Євгенії Висоцькій, яка тепер отримуватиме вдвічі більше - 4046 грн щомісячно.


У зв’язку з виключенням зі списку на 2020 рік Максима Федорчука, загальна кількість спортсменів-стипендіатів Кременчуцької міської ради складатиме 44 особи. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: стипендія велоспорт
компанія «Інтера Люкс»

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