«Я – митець»: у Кременчуці відкрилася виставка творів 65 авторів з 5 міст

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Фото: Артем Коваленко

З 16 жовтня до 15 листопада в Кременчуцькій міській художній галереї діє спільна виставка художніх творів «Я – митець». Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко на своїй сторінці у Фейсбуці.



У виставці взяли участь 65 художників з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська, Кривого Рогу – як професійні автори з прекрасною технікою, так і аматори (для деяких з них це навіть дебют). У великій залі кременчужани можуть побачити 170 творів, серед яких: живопис, пастелі, колажі, гравюри, аерографія, кераміка, авторські поштівки, ком’ютерна графіка, картини з текстилю і паперу, навіть кісток риби.





Жанрове розмаїття захоплює: від класичних натюрмортів і пейзажів, заворожуючих портретів до фантазійних космологічних тем, глибоких філософських роздумів. Любителі золотої осені надихнуться палітрою бурштинових настроїв, на полотнах звучать народні пісні, особлива увага приділена звірям, птахам... - написала Оксана Бойко про експозицію.



Для любителів дитячого всесвіту в галереї облаштована фотозона, де є можливість зробити світлини з кумедними ведмедиками, мавпочками ручної роботи. На стендах презентовані акварелі-ілюстрації дитячої книги «Щоденник Ведмедика Тедді», яка вийшла в світ за підтримки та фінансування канадського проєкту «Партнерство для розвитку міст» #ПРОМІС.



Художня галерея на вул. Коцюбинського, 4 працює: