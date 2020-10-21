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Кременчук, Культура, Топ-новость, Фотоколекція

«Я – митець»: у Кременчуці відкрилася виставка творів 65 авторів з 5 міст

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 476

 

Експозиція представлена 170 творами 
Фото: Артем Коваленко

З 16 жовтня до 15 листопада в Кременчуцькій міській художній галереї діє спільна виставка художніх творів «Я – митець». Про це повідомила директорка галереї Оксана Бойко на своїй сторінці у Фейсбуці.


У виставці взяли участь 65 художників з Кременчука, Горішніх Плавнів, Світловодська, Кривого Рогу – як професійні автори з прекрасною технікою, так і аматори (для деяких з них це навіть дебют). У великій залі кременчужани можуть побачити 170 творів, серед яких: живопис, пастелі, колажі, гравюри, аерографія, кераміка, авторські поштівки, ком’ютерна графіка, картини з текстилю і паперу, навіть кісток риби.


Жанрове розмаїття захоплює: від класичних натюрмортів і пейзажів, заворожуючих портретів до фантазійних космологічних тем, глибоких філософських роздумів. Любителі золотої осені надихнуться палітрою бурштинових настроїв, на полотнах звучать народні пісні, особлива увага приділена звірям, птахам... - написала Оксана Бойко про експозицію.


Для любителів дитячого всесвіту в галереї облаштована фотозона, де є можливість зробити світлини з кумедними ведмедиками, мавпочками ручної роботи. На стендах презентовані акварелі-ілюстрації дитячої книги «Щоденник Ведмедика Тедді», яка вийшла в світ за підтримки та фінансування канадського проєкту «Партнерство для розвитку міст» #ПРОМІС.


Художня галерея на вул. Коцюбинського, 4 працює:

  • понеділок-вівторок – вихідні;
  • середа-п’ятниця – 11.00-18.00;
  • субота-неділя – 11.00-18.30.
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Автор: Катерина Турубара Фото: Артем Коваленко
Теги: выставка художественная галерея художники картины
компанія «Інтера Люкс»

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