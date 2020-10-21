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Кременчук

Навпроти «Маркеопту» на вулиці Академіка Маслова з'явиться грушева алея

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 546 Коментарів: 6

 

Обабіч пішоходної зони з плиткою посадять 16 груш Каллері «Шантеклер», а після цього засіють газон

На вулиці Академіка Маслова, навпроти «Маркеопту» з'явиться грушева алея. Як повідомила пресслужба мерії, там комунальники завершили капітальний ремонт тротуару – уклали плитку, використовуючи метод безшовного укладання.


Містяни скаржилися, що цей відрізок вулиці Академіка Маслова на деякий час став зовсім непридатним для пішоходів, адже з одного боку біля дитячої поліклініки йшов благоустрій пішоходної зони, з іншої – реконструкція супермаркета «АТБ». І оскільки обидва тротуари були зайняті будівельними роботами, якийсь час кременчужанам доводилося обходити прямо по проїжджій частині.


Наразі «Благоустрій Кременчука» вивіз із вказаної ділянки 3 кв. м будівельного сміття, натомість комунальники завезли землю (8 кв. м) та міцелій (2 кв. м). Тут посадять 16 груш Каллері «Шантеклер», а після цього засіють газон.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: ремонт тротуаров газон деревья плитка Улица Академика Маслова
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

25
DjMaster:
Сьогодні, 08:24

думаю груши там не будут успевать дозревать, сразу обнесут и там же, рядом, будут продаваться


2 4
89
Serpan:
Сьогодні, 09:14

Автор, уточните еще, пожалуйста, какова цена такого деревца для города. Тысяч по 70? Элитный сорт, простой нельзя....мало денег можно отмыть. Это для общего развития, чтобы понимать всю суть происходящих событий   P.S. Если деньги не свои, их не жалко. Сорт груш не очень (Ветровальная, а также может повреждаться во время сильных снегопадов. Менее восприимчив к ранним заморозкам, чем другие груши Каллери. В морозные зимы могут обмерзать....) весной опять можно будет половину новых закупить :)


9 0
730
inattentive:
Сьогодні, 09:14

Цитата: DjMaster

думаю груши там не будут успевать дозревать, сразу обнесут и там же, рядом, будут продаваться

Плоды данных декоративных груш несьедобные и очень маленькие. А вот запах во время цветения большинству людей не понравиться.


1 2
105
DarkFolko:
Сьогодні, 09:41

Один саженец в Гарди стоит 5,5к


2 0
730
inattentive:
Сьогодні, 11:57

Запах во время цветения - услышат многие.


0 0
19
Sergio:
Сьогодні, 12:07

срани будет там от падающих груш....


0 2

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