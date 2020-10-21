Навпроти «Маркеопту» на вулиці Академіка Маслова з'явиться грушева алея

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 546 Коментарів: 6

Обабіч пішоходної зони з плиткою посадять 16 груш Каллері «Шантеклер», а після цього засіють газон

На вулиці Академіка Маслова, навпроти «Маркеопту» з'явиться грушева алея. Як повідомила пресслужба мерії, там комунальники завершили капітальний ремонт тротуару – уклали плитку, використовуючи метод безшовного укладання.





Містяни скаржилися, що цей відрізок вулиці Академіка Маслова на деякий час став зовсім непридатним для пішоходів, адже з одного боку біля дитячої поліклініки йшов благоустрій пішоходної зони, з іншої – реконструкція супермаркета «АТБ». І оскільки обидва тротуари були зайняті будівельними роботами, якийсь час кременчужанам доводилося обходити прямо по проїжджій частині.





Наразі «Благоустрій Кременчука» вивіз із вказаної ділянки 3 кв. м будівельного сміття, натомість комунальники завезли землю (8 кв. м) та міцелій (2 кв. м). Тут посадять 16 груш Каллері «Шантеклер», а після цього засіють газон.