Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 діагностували у 52 кременчужан, двоє з них - діти

Сьогодні, 21:31 Переглядів: 585

Одужало 25 містян

Сьогодні, 22 жовтня, в Кременчуці зареєстрували 52 нові випадки захворювання на коронавірус.


Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 29 жінок віком від 23 до 68 років та 21 чоловік віком від 26 до 72 років, також захворіло двоє дітей 8 та 15 років. 51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі.


По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало за добу 25 осіб.


Всього у Кременчуці зареєстрували 1024 випадки: одужали 430, померли 25.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус статистика заболеваемость
компанія «Інтера Люкс»

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