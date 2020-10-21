За добу COVID-19 діагностували у 52 кременчужан, двоє з них - діти

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Сьогодні, 22 жовтня, в Кременчуці зареєстрували 52 нові випадки захворювання на коронавірус.





Як повідомляє пресслужба мерії, захворіли 29 жінок віком від 23 до 68 років та 21 чоловік віком від 26 до 72 років, також захворіло двоє дітей 8 та 15 років. 51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів. Один лікується в інфекційному шпиталі.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужало за добу 25 осіб.



Всього у Кременчуці зареєстрували 1024 випадки: одужали 430, померли 25.