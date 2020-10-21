«Ви виграли автомобіль»: чому не варто вірити у подібні обіцянки

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 818

Нацбанк пояснив, чому не варто вірити у такі «чудеса»

Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники усіма способами домагаються, щоб потенційна «жертва» переказала їм гроші або передала дані своєї картки. Сценаріїв такого шахрайства є десятки. Один із них – про «міфічний» виграш автомобіля, – інформує Нацбанк України.





Потенційній «жертві» надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном. Особа передзвонює за вказаним номером. Там їй пояснюють: щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.

У подібні «чудеса» не варто вірити, адже податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.





Завершіть розмову та ігноруйте подібні SMS-повідомлення – це 100% шахрай.



Нікому не переказуйте кошти та не повідомляйте жодних персональних даних чи реквізитів карток.