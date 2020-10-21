Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні зафіксували понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 683

 

Рівень захворюваності трохи знизився

25 жовтня, станом на 9.00, в Україні вже 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку карантину померло 6 391 осіб, 141 508 пацієнтів одужали. Про це інформує МОЗ України.


Пів сотні нових випадків COVID-19 виявили у Кременчуці


За добу зафіксовано 6 088 нових випадків. Загалом проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 753 пацієнти.


Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 9 244 випадки;
  • Волинська область — 12 222 випадки;
  • Дніпропетровська область — 12 916 випадків;
  • Донецька область — 8 508 випадків;
  • Житомирська область — 12 188 випадків;
  • Закарпатська область — 12 972 випадки;
  • Запорізька область — 7 972 випадки;
  • Івано-Франківська область — 18 292 випадки;
  • Кіровоградська область — 2 028 випадків;
  • м. Київ — 34 054 випадки;
  • Київська область — 14 544 випадки;
  • Львівська область — 27 273 випадки;
  • Луганська область — 3 169 випадків;
  • Миколаївська область — 6 935 випадків;
  • Одеська область — 21 831 випадок;
  • Полтавська область — 7 876 випадків;
  • Рівненська область — 17 469 випадків;
  • Сумська область — 10 403 випадки;
  • Тернопільська область — 19 050 випадків;
  • Харківська область — 32 772 випадки;
  • Херсонська область — 3 141 випадок;
  • Хмельницька область — 13 300 випадків;
  • Чернівецька область — 19 405 випадків;
  • Черкаська область — 8 034 випадки;
  • Чернігівська область — 7 900 випадків.
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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: карантин коронавірус
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