В Україні зафіксували понад 6 тисяч нових випадків COVID-19

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25 жовтня, станом на 9.00, в Україні вже 343 498 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З початку карантину померло 6 391 осіб, 141 508 пацієнтів одужали. Про це інформує МОЗ України.









За добу зафіксовано 6 088 нових випадків. Загалом проведено 3 025 148 тестувань методом ПЛР. За добу одужали 1 753 пацієнти.





Наразі коронавірусна хвороба виявлена: