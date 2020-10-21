Для маленьких кременчужан надійшли кошти, щоб закупити інсулін

Маленькі кременчужани, які хворіють на цукровий діабет, найближчим часом забезпечать інсуліном. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника міського управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко.
За її словами, місто отримало додатковий транш від держави на придбання інсуліну для всіх хворих на цукровий діабет у сумі майже 1,5 млн. грн. Діти на 100% будуть забезпечені інсуліном, а ось для дорослих - планують дофінансувати коштом місцевого бюджету.