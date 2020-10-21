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Кременчук, Здоров'я

Для маленьких кременчужан надійшли кошти, щоб закупити інсулін

Сьогодні, 09:50 Переглядів: 301

 

Лікар-ендокринолог дитячої лікарні готовий виписувати рецепти на наступний місяць

Маленькі кременчужани, які хворіють на цукровий діабет, найближчим часом забезпечать інсуліном. Про це на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації повідомив заступник начальника міського управління охорони здоров’я Людмила Пономаренко. 


За її словами, місто отримало додатковий транш від держави на придбання інсуліну для всіх хворих на цукровий діабет у сумі майже 1,5 млн. грн. Діти на 100% будуть забезпечені інсуліном, а ось для дорослих - планують дофінансувати коштом місцевого бюджету.


- У жовтні ми отримали транш 1 млн 487 тис грн. Зараз розподіляємо і діти будуть забезпечені на 100% інсуліном, а для дорослих - доплатимо з місцевого бюджету. Тож батьки дітей можуть не хвилюватися, лікар ендокринолог дитячої лікарні вже готовий виписувати рецепти на наступний місяць. - зауважила Людмила Пономаренко.
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Автор: Альона Душенко
Теги: інсулін
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