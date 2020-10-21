Компенсувати вартість послуги «муніципальна няня» будуть по-іншому

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Для того, щоб продовжити отримання зазначеної допомоги від держави, необхідно повторно звернутися до ЦНАП для подачі заяви

Кабінетом Міністрів України внесено зміни до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (постанова № 897 від 30 вересня 2020 року, набрала чинності 2 жовтня).





Постановою визначено, що:





– компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось троє і більше дітей;

– компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або обоє з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І або ІІ групи;

– компенсація не може бути більшою за сплачену батьками муніципальній няні вартість послуги з догляду;

– муніципальна няня фізична особа – підприємець одночасно може доглядати 3-х дітей, юридична особа – 10 дітей.





У договорі між отримувачем послуги та муніципальною нянею має бути зазначено: назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів, інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги, її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання отримувача послуги «муніципальна няня», місце проживання муніципальної няні (для фізичних осіб — підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні (для юридичних осіб).





Детальну інформацію щодо необхідного переліку документів для замовлення послуги «Компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» можна отримати на сайті ЦНАП за посиланням.





Для того, щоб продовжити отримання зазначеної допомоги від держави, необхідно повторно звернутися до ЦНАП для подачі заяви.