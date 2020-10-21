У Піщаному кабінок для голосування вдвічі менше, ніж потрібно

У Полтаві спостерігачі ОПОРИ, прибувши на виборчу дільницю, побачили на столі розпаковані бюлетені. Крім того, в області фіксують відсутність на дільницях пандусів, а також кабінок для людей з порушенням здоров’я
25 жовтня у селі Піщане Кременчуцького району, на дільниці №530403, де зареєстровано понад 1500 виборців, спостерігач ОПОРИ помітив 3 кабінки для голосування +1 для людей з підвищеною температурою, а також 4 стаціонарні скриньки.
Хоча, за ч. 5 ст. 62 Виборчого кодексу України, великі дільниці (понад 1500 виборців) мають оснащуватися 6 кабінками, а за ч. 6 цієї ж статті — мати не менше 6 стаціонарних скриньок.
У Полтаві, на дільниці №531170, що по вул. Петра Юрченка, 11/2, спостерігач ОПОРИ, прибувши на місце, зафіксував на столі розпаковані бюлетені. Члени комісії намагалися відтіснити спостерігача ближче до входу, а потім пояснювали, що розпакували бюлетені, які підлягають знищення.
На дільниці у Полтаві №531250 (вул. Залізна, 17) була відсутня кабінка для голосування людей з порушенням здоров’я. Ту ж проблему спостерігачі ОПОРИ зафіксували і у с. Бербениці (Миргородський район).
На окремих дільницях Полтави, а також у населених пунктах області зафіксована відсутність пандусів.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.