У Піщаному кабінок для голосування вдвічі менше, ніж потрібно

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У Полтаві спостерігачі ОПОРИ, прибувши на виборчу дільницю, побачили на столі розпаковані бюлетені. Крім того, в області фіксують відсутність на дільницях пандусів, а також кабінок для людей з порушенням здоров’я

25 жовтня у селі Піщане Кременчуцького району, на дільниці №530403, де зареєстровано понад 1500 виборців, спостерігач ОПОРИ помітив 3 кабінки для голосування +1 для людей з підвищеною температурою, а також 4 стаціонарні скриньки.





Хоча, за ч. 5 ст. 62 Виборчого кодексу України, великі дільниці (понад 1500 виборців) мають оснащуватися 6 кабінками, а за ч. 6 цієї ж статті — мати не менше 6 стаціонарних скриньок.









У Полтаві, на дільниці №531170, що по вул. Петра Юрченка, 11/2, спостерігач ОПОРИ, прибувши на місце, зафіксував на столі розпаковані бюлетені. Члени комісії намагалися відтіснити спостерігача ближче до входу, а потім пояснювали, що розпакували бюлетені, які підлягають знищення.





На дільниці у Полтаві №531250 (вул. Залізна, 17) була відсутня кабінка для голосування людей з порушенням здоров’я. Ту ж проблему спостерігачі ОПОРИ зафіксували і у с. Бербениці (Миргородський район).





На окремих дільницях Полтави, а також у населених пунктах області зафіксована відсутність пандусів.