Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.10.2020 11:00
Підтверджені:
Україна315826
Кременчук952
Хворі:
Україна177680
Кременчук563
Одужало:
Україна132219
Кременчук364
Померло:
Україна5927
Кременчук25
Кременчук, Місцеві вибори 2020

У Піщаному кабінок для голосування вдвічі менше, ніж потрібно

Сьогодні, 10:37 Переглядів: 522

 

У Полтаві спостерігачі ОПОРИ, прибувши на виборчу дільницю, побачили на столі розпаковані бюлетені. Крім того, в області фіксують відсутність на дільницях пандусів, а також кабінок для людей з порушенням здоров’я

25 жовтня у селі Піщане Кременчуцького району, на дільниці №530403, де зареєстровано понад 1500 виборців, спостерігач ОПОРИ помітив 3 кабінки для голосування +1 для людей з підвищеною температурою, а також 4 стаціонарні скриньки.


Хоча, за ч. 5 ст. 62 Виборчого кодексу України, великі дільниці (понад 1500 виборців) мають оснащуватися 6 кабінками, а за ч. 6 цієї ж статті — мати не менше 6 стаціонарних скриньок.


 


У Полтаві, на дільниці №531170, що по вул. Петра Юрченка, 11/2, спостерігач ОПОРИ, прибувши на місце, зафіксував на столі розпаковані бюлетені. Члени комісії намагалися відтіснити спостерігача ближче до входу, а потім пояснювали, що розпакували бюлетені, які підлягають знищення. 


На дільниці у Полтаві №531250 (вул. Залізна, 17) була відсутня кабінка для голосування людей з порушенням здоров’я. Ту ж проблему спостерігачі ОПОРИ зафіксували і у с. Бербениці (Миргородський район).


На окремих дільницях Полтави, а також у населених пунктах області зафіксована відсутність пандусів.

2
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: oporaua.org
Теги:
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

Схожі матеріали:



Вверх