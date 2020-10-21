До поліції Полтавщини надійшло 249 заяв про порушення виборчого законодавства, у «День тиші» - понад 20

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За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення

У період із 5 вересня по 24 жовтня до поліції Полтавщини загалом надійшло 249 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.





Усього органами поліції складено 48 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.





До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 18 кримінальних проваджень:

12 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства,

6 – пов’язаних з виборчим процесом.

Станом на 17.00, 24 жовтня, територіальні підрозділи поліції області отримали більше 20 повідомлень від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа про ймовірні факти проведення передвиборної агітації в «День тиші». У зареєстрованих повідомленнях переважно йшлося про розміщення зовнішньої реклами на білбордах та будовах, а також про поширення агітаційних матеріалів.





Про один такий випадок у Кременчуці ми писали вчора:





За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення.





Поліція продовжує працювати у посиленому режимі до завершення виборчого процесу. Особливу увагу правоохоронці звертають на порушення виборчого законодавства та дотримання правил карантину.