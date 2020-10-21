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Надзвичайні новини, Місцеві вибори 2020

До поліції Полтавщини надійшло 249 заяв про порушення виборчого законодавства, у «День тиші» - понад 20

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 370

 

За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення

У період із 5 вересня по 24 жовтня до поліції Полтавщини загалом надійшло 249 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.


Усього органами поліції складено 48 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.


До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 18 кримінальних проваджень: 

  • 12 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства,  
  • 6 – пов’язаних з виборчим процесом.

Станом на 17.00, 24 жовтня, територіальні підрозділи поліції області отримали більше 20 повідомлень від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа про ймовірні факти проведення передвиборної агітації в «День тиші». У зареєстрованих повідомленнях переважно йшлося про розміщення зовнішньої реклами на білбордах та будовах, а також про поширення агітаційних матеріалів.


Про один такий випадок у Кременчуці ми писали вчора:

У Кременчуці склали протокол за порушення агітаційної «тиші»


За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення. 


Поліція продовжує працювати у посиленому режимі до завершення виборчого процесу. Особливу увагу правоохоронці звертають на порушення виборчого законодавства та дотримання правил карантину.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: місцеві вибори порушення Виборчий кодекс
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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