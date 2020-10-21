До поліції Полтавщини надійшло 249 заяв про порушення виборчого законодавства, у «День тиші» - понад 20

За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення
У період із 5 вересня по 24 жовтня до поліції Полтавщини загалом надійшло 249 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Усього органами поліції складено 48 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 18 кримінальних проваджень:
Станом на 17.00, 24 жовтня, територіальні підрозділи поліції області отримали більше 20 повідомлень від громадян, спостерігачів та представників мас-медіа про ймовірні факти проведення передвиборної агітації в «День тиші». У зареєстрованих повідомленнях переважно йшлося про розміщення зовнішньої реклами на білбордах та будовах, а також про поширення агітаційних матеріалів.
Про один такий випадок у Кременчуці ми писали вчора:
За результатами опрацювання кожної інформації, зареєстрованої органами поліції, будуть прийняті правові рішення.
Поліція продовжує працювати у посиленому режимі до завершення виборчого процесу. Особливу увагу правоохоронці звертають на порушення виборчого законодавства та дотримання правил карантину.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.