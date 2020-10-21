Поліція Полтавщини розшукує 36-річну жінку та її 4-річного сина (знайшлись)

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Учора вони вийшли від рідних та додому не повернулися

Полтавське районне відділення поліції розшукує безвісно зниклих Юлію Соседку, 1984 року народження, та її малолітнього сина Володимира Смірнова, 2016 року народження. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Відомо, що 24 жовтня близько 17.00 вони вийшли від своїх рідних та додому не повернулися.





Прикмети жінки: ріст 165-167 см, середньої статури, волосся світле середньої довжини, була одягнена в синю куртку з жовтими вставками.





Прикмети дитини: ріст 105 см, волосся русяве, був одягнений в сіру шапку з білими смугами та синю куртку з білими смугами.





Якщо вам відома інформація про жінку та дитину, що допоможе пришвидшити їх розшук, просимо повідомити до Полтавського районного відділення поліції за телефонами 102, (0532) 51-76-03, 066-884-01-21.





Додано: у поліції повідомили, що жінку та сина знайшли.