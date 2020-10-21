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Кременчук, Місцеві вибори 2020

У 16-ій школі зникло 200 бюлетенів у міську раду

Сьогодні, 11:37 Переглядів: 556

В соцмережах повідомили про порушення на одній з виборчих дільниць Кременчука

Сьогодні, 25 жовтня, кандидат у міську та обласну ради Дмитро Кавунник повідомив про порушення на виборчій дільниці. Він розповів, що на дільниці, що розташована у 16-ій школі, за ніч зникло 200 бюлетенів на міську раду. Мова йде про виборчу дільницю №531113 за адерсою вулиця Велика набережна, 37.


 

Джерело: facebook.com/dmitrykavunnik


У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поліцію на місце викликали.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вибори
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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