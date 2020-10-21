У 16-ій школі зникло 200 бюлетенів у міську раду

В соцмережах повідомили про порушення на одній з виборчих дільниць Кременчука
Сьогодні, 25 жовтня, кандидат у міську та обласну ради Дмитро Кавунник повідомив про порушення на виборчій дільниці. Він розповів, що на дільниці, що розташована у 16-ій школі, за ніч зникло 200 бюлетенів на міську раду. Мова йде про виборчу дільницю №531113 за адерсою вулиця Велика набережна, 37.
Джерело: facebook.com/dmitrykavunnik
У Кременчуцькому відділі поліції повідомили, що поліцію на місце викликали.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.