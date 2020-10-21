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Надзвичайні новини, Полтавщина

За минулу добу до поліції Полтавщини звернулося 43 особи щодо порушення «Дня тиші»

Сьогодні, 11:40 Переглядів: 247

За результатами розгляду склали 4 адмінпротоколи

Упродовж 24 жовтня територіальні підрозділи поліції області отримали 43 повідомлення про ймовірні порушення виборчого законодавства в «День тиші». Як повідомив відділ комунікації поліції Полтавщини, у зареєстрованих повідомленнях переважно йшлося про розміщення зовнішньої реклами на білбордах та будовах, а також про поширення агітаційних матеріалів.


За результатами розгляду заяв склали 3 адміністративні протоколи за ст. 212-10 КУпАП (порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, агітація в день проведення референдуму) та протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) КУпАП України.


У Кременчуці склали протокол за порушення агітаційної «тиші»


Правоохоронці нагадують, що за порушення обмежень щодо ведення передвиборчої агітації передбачена адміністративна відповідальність (ст. 212-10 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і, відповідно, штраф: для громадян – від 1 700 до 3 400 гривень, для посадових осіб – від 3 400 до 5 100 гривень.


Поліція продовжує працювати у посиленому режимі до завершення виборчого процесу. Особливу увагу правоохоронці звертають на порушення виборчого законодавства та дотримання правил карантину.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: админпротокол вибори
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