Вибори у Кременчуці під час коронавірусу: міряють температуру, і навіть дають рукавички

Сьогодні, 11:53 Переглядів: 782

Прийти на дільницю слід зі своєю ручкою та у масці

Цьогорічні вибори до місцевих рад запам'ятаються особливими заходами безпеки. ТЪ подивився, як йдуть вибори на двох дільницях на Чередниках.





При вході на дільницю виборцям вимірюють температуру; пропонують обробити руки антисептиком (хоча неможливо ідентифікувати рідину, що налита у флакон без етикетки) на дільниці № 531075 (медучилище). Про те на цій же дільниці нам навіть запропонували поліетиленові рукавички.









Вхід і вихід з дільниці — на окремих входах, це теж одна з вимог коронавірусних виборів.





Приміщення дільниці № 531075 велике (вона розміщується у спортзалі), є умови для дотримання соціальної дистанції.





Члени комісії не беруть документи виборців до рук — просять показати їх у розгорнутому вигляді. Крім цього, тут додатково подбали про соціальну дистанцію: два зсунуті столи перед членами виборчих комісії, тобто на одному працюють члени комісії, на іншому виборці розкладають документи.









Голова дільничної комісії №531075 Любов Билім зазначила, що зранку виборці йдуть мляво. Із 1 823 виборців на дільниці станом на 9.00 проголосувало 47.









- Як ви вважаєте, чи зупиняє виборців коронавірус? - поцікавилися ми.

- Думаю, що зупиняє, - зазначила Любов Билім. - Ще подивимся. як будуть голосувати ті, що не можуть самостійно пересуватися. Думаю, нас не пускатимуть. Не довіряють люди, бояться, уже таке я чула. Але хтозна - подивимся.



Проте не всі дільниці мають окремий вхід та вихід — наприклад, цих умов немає на маленькій дільниці №531074 у приміщенні КП «Муніципальна варта».









Тут ми побачили антисептик у флаконі виробника, але з ознаками підробки (ми писали раніше про антисептик «Клін Стрім» від виробника ТОВ «Він Стрім», хоча оригінальний продукт виробляє ТОВ «Клін Стрім»).





Члени виборчих комісій, які видають бюлетені, працюють у масках та в рукавичках. Тим, хто виїжджатиме до виборців для голосування на дому, видадуть захисні щитки. На обох дільницях, як нам повідомило керівництво комісій, серед тих, хто голосує на дому, немає хворих на коронавірус.









Для тих, у кого температура - окремі кабінки для голосування та окремі скриньки для бюлетенів.









Не на всіх дільницях зранку були тиша та спокій, як на Чередниках. Як ми писали раніше, подекуди черги через вимоги дотримання соціальної дистанції та інших процедур.