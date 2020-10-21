Вибори у Кременчуці під час коронавірусу: міряють температуру, і навіть дають рукавички

Цьогорічні вибори до місцевих рад запам'ятаються особливими заходами безпеки. ТЪ подивився, як йдуть вибори на двох дільницях на Чередниках.
При вході на дільницю виборцям вимірюють температуру; пропонують обробити руки антисептиком (хоча неможливо ідентифікувати рідину, що налита у флакон без етикетки) на дільниці № 531075 (медучилище). Про те на цій же дільниці нам навіть запропонували поліетиленові рукавички.
Вхід і вихід з дільниці — на окремих входах, це теж одна з вимог коронавірусних виборів.
Приміщення дільниці № 531075 велике (вона розміщується у спортзалі), є умови для дотримання соціальної дистанції.
Члени комісії не беруть документи виборців до рук — просять показати їх у розгорнутому вигляді. Крім цього, тут додатково подбали про соціальну дистанцію: два зсунуті столи перед членами виборчих комісії, тобто на одному працюють члени комісії, на іншому виборці розкладають документи.
Голова дільничної комісії №531075 Любов Билім зазначила, що зранку виборці йдуть мляво. Із 1 823 виборців на дільниці станом на 9.00 проголосувало 47.
- Як ви вважаєте, чи зупиняє виборців коронавірус? - поцікавилися ми.
- Думаю, що зупиняє, - зазначила Любов Билім. - Ще подивимся. як будуть голосувати ті, що не можуть самостійно пересуватися. Думаю, нас не пускатимуть. Не довіряють люди, бояться, уже таке я чула. Але хтозна - подивимся.
Проте не всі дільниці мають окремий вхід та вихід — наприклад, цих умов немає на маленькій дільниці №531074 у приміщенні КП «Муніципальна варта».
Тут ми побачили антисептик у флаконі виробника, але з ознаками підробки (ми писали раніше про антисептик «Клін Стрім» від виробника ТОВ «Він Стрім», хоча оригінальний продукт виробляє ТОВ «Клін Стрім»).
Члени виборчих комісій, які видають бюлетені, працюють у масках та в рукавичках. Тим, хто виїжджатиме до виборців для голосування на дому, видадуть захисні щитки. На обох дільницях, як нам повідомило керівництво комісій, серед тих, хто голосує на дому, немає хворих на коронавірус.
Для тих, у кого температура - окремі кабінки для голосування та окремі скриньки для бюлетенів.
Не на всіх дільницях зранку були тиша та спокій, як на Чередниках. Як ми писали раніше, подекуди черги через вимоги дотримання соціальної дистанції та інших процедур.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.