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Кременчук, Коронавірус / Карантин

182 нових випадків коронавірусу підтвердили на Полтавщині

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 558

 

Померло двоє людей у Полтаві та в Диканському районі

182 нових випадків коронавірусу підтвердили на Полтавщині.


За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 182 нові випадки COVID-19. Як повідомила Полтавська облдержадміністрація, з початку карантину в області діагностували 7876 випадків захворювання.

Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4975 людей, зокрема 180 дітей. Всього зареєстровано 151 летальний випадок. Нових випадків два: у Полтаві та в Диканському районі).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 4186 (150 нових випадків);
  • Кременчук – 1043 (23 нові випадки);
  • Полтавський район – 326 (6 нових випадків);
  • Миргород – 285;
  • Лубни – 169;
  • Лохвицький район – 161;
  • Горішні Плавні – 144;
  • Зіньківський район – 125;
  • Кременчуцький район – 120;
  • Хорольський район – 103;
  • Кобеляцький район – 98;
  • Котелевський район – 95 (1 новий випадок);
  • Новосанжарський район – 90;
  • Шишацький район – 87;
  • Решетилівський район – 84;
  • Диканський район – 82 (2 нові випадки);
  • Миргородський район – 71;
  • Глобинський район – 68;
  • Лубенський район – 67;
  • Великобагачанський район – 56;
  • Гадяч – 54;
  • Машівський район – 52;
  • Гребінківський район – 50;
  • Карлівський район – 50;
  • Чутівський район – 42;
  • Пирятинський район – 39;
  • Козельщинський район – 33;
  • Гадяцький район – 30;
  • Семенівський район – 29;
  • Оржицький район – 22;
  • Чорнухинський район – 15.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: Полтавська ОДА
Теги: карантин коронавірус
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