Померло двоє людей у Полтаві та в Диканському районі
182 нових випадків коронавірусу підтвердили на Полтавщині.
За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 182 нові випадки COVID-19. Як повідомила Полтавська облдержадміністрація, з початку карантину в області діагностували 7876 випадків захворювання.
Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4975 людей, зокрема 180 дітей. Всього зареєстровано 151 летальний випадок. Нових випадків два: у Полтаві та в Диканському районі).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 4186 (150 нових випадків);
- Кременчук – 1043 (23 нові випадки);
- Полтавський район – 326 (6 нових випадків);
- Миргород – 285;
- Лубни – 169;
- Лохвицький район – 161;
- Горішні Плавні – 144;
- Зіньківський район – 125;
- Кременчуцький район – 120;
- Хорольський район – 103;
- Кобеляцький район – 98;
- Котелевський район – 95 (1 новий випадок);
- Новосанжарський район – 90;
- Шишацький район – 87;
- Решетилівський район – 84;
- Диканський район – 82 (2 нові випадки);
- Миргородський район – 71;
- Глобинський район – 68;
- Лубенський район – 67;
- Великобагачанський район – 56;
- Гадяч – 54;
- Машівський район – 52;
- Гребінківський район – 50;
- Карлівський район – 50;
- Чутівський район – 42;
- Пирятинський район – 39;
- Козельщинський район – 33;
- Гадяцький район – 30;
- Семенівський район – 29;
- Оржицький район – 22;
- Чорнухинський район – 15.
Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.
Автор: Євгенія Каблучка
Джерело фото: Полтавська ОДА