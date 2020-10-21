182 нових випадків коронавірусу підтвердили на Полтавщині

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182 нових випадків коронавірусу підтвердили на Полтавщині.





За минулу добу у Полтавській області зареєстровано 182 нові випадки COVID-19. Як повідомила Полтавська облдержадміністрація, з початку карантину в області діагностували 7876 випадків захворювання.



Одужали 2750 жителів області, продовжують лікування 4975 людей, зокрема 180 дітей. Всього зареєстровано 151 летальний випадок. Нових випадків два: у Полтаві та в Диканському районі).





Географія поширення інфекції:

Полтава – 4186 (150 нових випадків);

Кременчук – 1043 (23 нові випадки);

Полтавський район – 326 (6 нових випадків);

Миргород – 285;

Лубни – 169;

Лохвицький район – 161;

Горішні Плавні – 144;

Зіньківський район – 125;

Кременчуцький район – 120;

Хорольський район – 103;

Кобеляцький район – 98;

Котелевський район – 95 (1 новий випадок);

Новосанжарський район – 90;

Шишацький район – 87;

Решетилівський район – 84;

Диканський район – 82 (2 нові випадки);

Миргородський район – 71;

Глобинський район – 68;

Лубенський район – 67;

Великобагачанський район – 56;

Гадяч – 54;

Машівський район – 52;

Гребінківський район – 50;

Карлівський район – 50;

Чутівський район – 42;

Пирятинський район – 39;

Козельщинський район – 33;

Гадяцький район – 30;

Семенівський район – 29;

Оржицький район – 22;

Чорнухинський район – 15.

Полтава перебуває у «червоному» рівні епідемічної небезпеки. У «помаранчевому» – усі райони області.