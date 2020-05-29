Лікарня «Кременчуцька» купила дезінфекційні засоби з ознаками фальсифікату

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Лікарня «Кременчуцька» купила дезінфекційні засоби «Клін стрім» з ознаками фальсифікату. «ТелеграфЪ» запідозрив підробку в ході підготовки матеріалу про закупівлі товарів, робіт та послуг для боротьби з COVID-19.



Так, 26 березня комунальне некомерційне медичне підприємство «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» уклало угоду з ТОВ «Дезодар» на постачання засобів для дезінфекції на загальну суму 65,5 тис грн.





Серед них і такі засоби:

дезінфікуючий засіб «Гель антисептичний для рук «Клін стрім (СLEAN STREAM)» 5 л (у кількості 5 штук);

дезінфікуючий засіб «Рідина антисептична для рук «Клін стрім (СLEAN STREAM)» квадратний флакон 1 л (у кількості 50 штук).

Наразі поліція та СБУ розслідують справу про підробку антисептиків «Клін стрім», і компанія ТОВ «Дезодар» наразі є фігурантом у кримінальній справі про підроблення. Про це нам стало відомо із матеріалу «Тендерні змови та звинувачення у підробці: хто постачає антисептики до українських лікарень» (автор Олексій Ярильченко), розміщеному на сайті спільноти DoZorro.



Цитуємо матеріал:





«Наприкінці березня один з великих медичних дистриб'юторів став фігурантом спільного розслідування національної поліції та СБУ — компанію запідозрили у постачанні контрафактних антисептиків до однієї з Житомирських лікарень. Кримінальне провадження відкрили за заявою директора компанії ТОВ «Клін стрім» — житомирського виробника однойменного антисептичного засобу. Підприємець виявив, що під маркою його компанії своє виробництво розпочав колишній партнер по бізнесу, який до цього займався розповсюдженням товару. За словами чоловіка, підозри виникли, коли постійні клієнти перестали забирати продукцію: серед них й один з великих клієнтів — компанія «Дезодар», яка займалася перепродажем антисептиків «Клін Стрім» до українських лікарень».







Підприємець звернувся до однієї з житомирських лікарень і побачив там засіб у схожому флаконі, але з іншою назвою виробника та етикеткою.





У Єдиному реєстрі судових рішень є ухвала Корольовського райсуду м. Житомира про арешт майна, вилученого в ході обшуків у приміщеннях, якими користується компанія «Дезодар». Серед них — пляшки та коробки з продукцією, яка виготовлялася кустарним способом, етикетки «Клін Стрім». На етикетках, про що теж свідчить ухвала суду, виробник продукції — ТОВ «Він Стрім». Також вилучено 27 печаток українських компаній та 7 печаток приватних підприємців, а також печатку німецької компанії Schulke & Mayr GES, m.b.h. За даними ProZorro, компанія «Дезодар» також займається продажем антисептиків цієї компанії. Журналісти DoZorro намагалися отримати коментар директора компанії «Дезодар» щодо печаток, але він його не надав, лише заявив про тиск на його бізнес.





У квітні СБУ на своєму сайті опублікувало інформацію про те, що на Житомирщині виявили «масштабне незаконне виготовлення і реалізацію неякісних контрафактних дезінфікуючих засобів на мільйони гривень». Вилучили самі засоби та печатки низки фірм. Судячи з матеріалу, йдеться саме про справу компаній «Дезодар» та «Він Стрім».









Що у пляшках, які купила лікарня «Кременчуцька»?





Наразі фірма «Клін Стрім» - виробник оригінального засобу розмістила на своєму сайті оголошення про те, що не передавала право на виробництво деззасобу іншим компаніям і конкретно — ТОВ «Він Стрім».



Оригінал чи не оригінал деззасобу купила лікарня «Кременчуцька»? Щоб дізнатися про це, ми направили інформаційний запит до лікарні: запитали копії документів про якість та безпечність товару, які поставило в медзаклад ТОВ «Дезодар», а також фотокопії етикеток.







Етикетки засвідчили, що товар у пляшках, який поставили в кременчуцьку лікарню — якраз від ТОВ «Він Стрім» (м. Київ, проспект Голосіївський, 58), яку виробник оригіналу звинувачує у підробці. (Нагадаємо, виробник оригіналів має назву таку саму, як і продукт — ТОВ «Клін Стрім», і підприємство знаходиться у Житомирі).









Що відомо про ТОВ «Він Стрім» За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Він Стрім», зазначена як виробник деззасобу, який отримала лікарня «Кременчуцька», має вік 1 рік 11 місяців (зареєстрована в 2018 р.). Статутний капітал — 100 гривень. Компанія дуже багатопрофільна — має аж 58 видів діяльності, при цьому знаходиться у житловому будинку, дані ознаки можуть свідчити про те, що діяльність - фіктивна.





До речі, на етикетці антисептиків - свідоцтва про держреєстрацію засобів від 2016 року: тобто антисептики «народилися» раніше, ніж фірма-виробник.

Що не так з документами на товар

Лікарня надала на запит фотокопії документів про якість та безпечність товарів, отриманих від ТОВ «Дезодар:





паспорт № 03/20 на дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «Клін стрім», виданий ТОВ «Він Стрім» ;

; свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу № 05.03.02-08/2245/27 від 21.02.2016 р на «Рідину антисептичну для рук «Клін стрім», видане виробнику ТОВ «Клін Стрім» ;

; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2016 р. №05.03.02-04/16896 на «Рідину антисептичну для рук «Клін стрім», видане виробнику ТОВ «Клін Стрім» ;

; паспорт № 02/20 на дезінфекційний засіб «Гель антисептичний для рук «Клін стрім», виданий виробнику ТОВ «Він Стрім» ;

свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу № 05.03.02-08/2245/22 від 3.06.2016 р. на «Гель антисептичний для рук «Клін стрім», видане виробнику ТОВ «Клін Стрім» ;

; свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу № 05.03.02-08/2245/22 від 3.06.2016 р. на «Гель антисептичний для рук «Клін стрім», видане виробнику ; висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.05.2016 р. № 05.03.02-04/16885, на «Гель антисептичний для рук «Клін стрім», виданий виробнику ТОВ «Клін Стрім».

А тепер звернімо увагу на невідповідності: паспорти на товар — від одного виробника (ТОВ «Він Стрім»), а свідоцтва про держреєстрацію засобів та висновки санітарно-епідеміологічної експертизи — від іншого, виробника оригіналу (ТОВ «Клін Стрім»). Ці невідповідності якраз і є ознаками фальсифікату, на що ми й звернули увагу адміністрації лікарні.





- Ми не будемо використовувати цей засіб, доки не з'ясуємо всі обставини справи. У відділеннях ми вже заборонили ці засоби, «поставили на карантин». Питанням займається провізор, вона пише листи постачальнику і виробнику товарів. Будемо розбиратися, - прокоментувала ситуацію Оксана Корлякова, директор лікарні «Кременчуцька».





Ми зв'язалися з ТОВ «Дезодар», яке поставило сумнівні антисептики до лікарні за номером мобільного телефону, вказаного в ЄДР, щоб поставити питання про невідповідність товару його документам. За номером відповів «товариш директора» (так представився наш співрозмовник) та пообіцяв передати наші питання. Ми готові надати ТОВ «Дезодар» право на відповідь.





Зазначимо, що 19 травня КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» уклала ще одну угоду з ТОВ «Дезодар» на постачання дезінфікуючих засобів, але інших торгових марок.





За даними ProZorro, ТОВ «Дезодар» поставило антисептики під торговельною маркою «Клін Стрім» лікарні «Правобережна» (але не за процедурою звітів COVID-19), ми готуємо запит і до цієї лікарні.





Також серед клієнтів цього ж постачальника — дитяча лікарня, Кременчуцький обласний онкодиспансер, Кременчуцький обласний спеціалізований будинок дитини, Кременчуцький міський стоматологічний центр. Заклади купували інші деззасоби. Сподіваємося. Що цей матеріал спонукає їх керівників уважніше придивитися до засобів, які вони купують, адже використання підробок може мати негативні наслідки для здоров'я людей.