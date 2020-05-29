На выходных дожди в Кременчуге не утихнут, по городу будут гулять грозы

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 923

Как сообщают синоптики, в последние выходные этой весны дожди не утихнут, уикенд ознаменуется грозами. Так что не забудьте захватить с собой зонтик, отправляясь на улицу.





По данным Gismeteo, дожди с грозами будут поливать наш город практически все выходные. Утром в воскресенье, 31 мая, небо прояснится, выйдет солнце, но ненадолго. Воздух прогреется от +12°С до +20°С.





Ventusky также прогнозирует пасмурный и мокрый уикенд, грозовые дожди накроют Кременчуг как в субботу, так и в воскресенье. Температурные показатели будут колебаться в пределах +12°С...+19°С.





От коллег откололся только Sinoptik: обещает, что ливни пройдут в городе только в субботу, 30 мая, а вот в воскресенье, 31 мая, почти целый день будет держаться пасмурная погода, зато без осадков.





Столбики термометров кременчужан в ближайшие два дня покажут от +12°С до +20°С.