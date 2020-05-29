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На выходных дожди в Кременчуге не утихнут, по городу будут гулять грозы

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 923

 

Дождь, угомонись, послезавтра лето!

Как сообщают синоптики, в последние выходные этой весны дожди не утихнут, уикенд ознаменуется грозами. Так что не забудьте захватить с собой зонтик, отправляясь на улицу.


 

По данным Gismeteo, дожди с грозами будут поливать наш город практически все выходные. Утром в воскресенье, 31 мая, небо прояснится, выйдет солнце, но ненадолго. Воздух прогреется от +12°С до +20°С.


 

Ventusky также прогнозирует пасмурный и мокрый уикенд, грозовые дожди накроют Кременчуг как в субботу, так и в воскресенье. Температурные показатели будут колебаться в пределах +12°С...+19°С.


 

От коллег откололся только Sinoptik: обещает, что ливни пройдут в городе только в субботу, 30 мая, а вот в воскресенье, 31 мая, почти целый день будет держаться пасмурная погода, зато без осадков.


 

Столбики термометров кременчужан в ближайшие два дня покажут от +12°С до +20°С.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: klike.net
Теги: погода прогноз весна дождь гроза

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