Борг за оренду погашений: ангіограф у Кременчуці запрацював, але місто його купити не може

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28 травня Кременчук погасив останню суму боргу за оренду ангіографа, тому цей апарат у ЛІЛ «Кременчуцька» запрацював, і кременчуцька медицина може надавати дані послуги містянам. На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання про те, чи може Кременчук повністю викупити ангіограф, щоб не орендувати його та не залежати від київської фірми, яка його обслуговує.



Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа пояснив ситуацію, що склалася:





- По будь-якому високовартісному обладнанню, тут питання, як-то кажуть, має дві сторони медалі, тому що високотехнологічне обладнання – не тільки важливо його купити, але й витрачати кошти на його обслуговування. Таке обладнання, як МРТ, КТ, ангіографи... Спеціалісти для обслуговування знаходяться в місті Києві. Звичайно, легше і дешевше обслуговувати його тим мережам, у яких є 5-10-15 таких апаратів, тому що вони утримують у штаті таких працівників.



Наприклад, якщо у лікарні цей апарат комунальний, і треба провести технічні регламенті роботи або ремонт, то, по-перше, це коштує сотні тисяч гривень, а, по-друге, фахівців, які цим займаються, важко викликати з іншого міста, щоб вони у приїхали у відрядження якомога швидше.





- Наразі ми вважаємо за необхідне працювати на аутсорсингу – закуповувати послугу за менші кошти, ніж одноразово виплатити за апарат десятки мільйонів гривень. Таких коштів наразі в бюджеті медицини у нас немає, - сказав пан Середа.



І тут мер Віталій Малецький «включився» в обговорення та додав, що у Кременчуці розроблений проєкт створення кардіоцентру на базі ЛІЛ «Кременчуцька», який розпочали у 2019 році, але на повну його реалізацію треба кілька років. Для кардіоцентру вже закуплена частина обладнання, зараз у приміщенні проводять ремонт.





- Я думаю, що фінальною стадією має бути створення повноцінного кардіоцентру, в якому буде і ангіограф, й інше діагностичне обладнання для наших кременчужан. В проєкті цього кардіоцентру все це є, - міський голова зазначив, що ангіограф таки планують викупити, проте не одразу.



За словами мера, кардіоцентр у нашому місті зможе забезпечувати послугами усю центральну Україну. Для кременчужан вартість цих послуг буде мінімальною (пільгові категорії обслуговуватимуться безкоштовно за рахунок міського бюджету). А інші люди могли б стати клієнтами медзакладу, і вартість послуг для них компенсувалася через міжбюджетні трансферти (за прикладом пологових сертифікатів у перинатальному центрі для мешканців інших територіальних громад).