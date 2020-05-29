Борг за оренду погашений: ангіограф у Кременчуці запрацював, але місто його купити не може

28 травня Кременчук погасив останню суму боргу за оренду ангіографа, тому цей апарат у ЛІЛ «Кременчуцька» запрацював, і кременчуцька медицина може надавати дані послуги містянам. На засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації підняли питання про те, чи може Кременчук повністю викупити ангіограф, щоб не орендувати його та не залежати від київської фірми, яка його обслуговує.
Начальник управління охорони здоров'я Максим Середа пояснив ситуацію, що склалася:
Наприклад, якщо у лікарні цей апарат комунальний, і треба провести технічні регламенті роботи або ремонт, то, по-перше, це коштує сотні тисяч гривень, а, по-друге, фахівців, які цим займаються, важко викликати з іншого міста, щоб вони у приїхали у відрядження якомога швидше.
І тут мер Віталій Малецький «включився» в обговорення та додав, що у Кременчуці розроблений проєкт створення кардіоцентру на базі ЛІЛ «Кременчуцька», який розпочали у 2019 році, але на повну його реалізацію треба кілька років. Для кардіоцентру вже закуплена частина обладнання, зараз у приміщенні проводять ремонт.
За словами мера, кардіоцентр у нашому місті зможе забезпечувати послугами усю центральну Україну. Для кременчужан вартість цих послуг буде мінімальною (пільгові категорії обслуговуватимуться безкоштовно за рахунок міського бюджету). А інші люди могли б стати клієнтами медзакладу, і вартість послуг для них компенсувалася через міжбюджетні трансферти (за прикладом пологових сертифікатів у перинатальному центрі для мешканців інших територіальних громад).