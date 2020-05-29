У Решетилівському районі зіштовхнулися легковик та фура

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Сьогодні, 29 травня, у Решетилівському районі на автодорозі «Київ-Харків» сталася ДТП. До поліції про аварію повідомили близько 15.00.





За попередньою інформацією від відділу комунікації поліції Полтавщини, на автодорозі «Київ-Харків», неподалік повороту до села Кукобівка, зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковик Volkswagen. Унаслідок ДТП водій легковика отримав численні тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні в тяжкому стані.





Причини та обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.