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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Решетилівському районі зіштовхнулися легковик та фура

Сьогодні, 17:21 Переглядів: 801

 

Водія доставили до місцевої лікарні в тяжкому стані

Сьогодні, 29 травня, у Решетилівському районі на автодорозі «Київ-Харків» сталася ДТП. До поліції про аварію повідомили близько 15.00.


За попередньою інформацією від відділу комунікації поліції Полтавщини, на автодорозі «Київ-Харків», неподалік повороту до села Кукобівка, зіткнулися вантажний автомобіль DAF та легковик Volkswagen. Унаслідок ДТП водій легковика отримав численні тілесні ушкодження та доставлений до місцевої лікарні в тяжкому стані.


Причини та обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Джерело фото: pl.npu.gov.ua
Теги: ДТП легковик фура
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