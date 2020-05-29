На Полтавщині попередженням «покарали» матір неповнолітнього, через пустощі якого згорів сарай

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 82

Днями Семенівський районний суд розглянув адмінпротокол, складений на жінку за порушення ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).





Приводом скласти адмінматеріал була подія, що сталася 9 квітня цього року. Близько 14.00 неповнолітній син по дорозі додому грався сірниками. У результаті загорілася суха трава, згорів чужий сарай. Відповідно до звіту Державної служби України з надзвичайних ситуацій Семенівського району, пожежа виникла внаслідок дитячих пустощів з вогнем.





Жінку визнали винною та наклали на неї адміністративне стягнення у виді попередження. Громадянка має заплатити 420 гривень судового збору.





Текст постанови тут.