1 червня у дитячі садочки Кременчука може піти менше дошкільнят, ніж очікувалося

Спеціальна комісія, що перевіряє готовність дошкільних закладів до відкриття, виявила недоліки у садку №14, а садок №26 працюватиме з 3 червня через ремонт
1 червня у дитячі садочки у Кременчуці може піти менше дітей, ніж очікувалося спочатку, після опитування батьків. Дане питання обговорювали на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.
28 травня, у перший день медоглядів, які треба пройти дошкільнятам перед походом у дитячий садочок, педіатри видали 387 довідок. А це вдвічі менше пропускної спроможності полікнінік, бо розраховували на прийом 800 дітей у день. Тобто фактично 387 дошкільнят — це трохи більше 1/10 від загальної кількості дітей (2355 маленьких кременчужанин), яких кременчуцькі батьки планували привести у дошкільні заклади у перший день літа.
За словами начальника управління охорони здоров'я Максима Середи, це може бути пов'язано з погодними умовами, адже вчора Кременчук заливав дощ. На сьогодні, 29 травня, в амбулаторіях запис становить 80% від загального часу прийому педіатрів, і на 30 травня 50-60%.
Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик навів наступну статистику: у тих містах України, де садочки відкрилися раніше, у середньому явка дітей складає 10-11%.
Міський голова Віталій Малецький наголосив, що департамент освіти має моніторити цю ситуацію дуже уважно, адже кількість дітей напряму впливає на планування поставок продуктів, на кількість персоналу, що виходить на роботу, тощо:
Разом з тим, спеціальна комісія продовжує перевіряти дошкільні заклади на готовність відкритися з дотриманням карантинних вимог, сьогодні, 29 травня, вона відпрацьовує садки у центральній частині міста.