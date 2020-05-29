1 червня у дитячі садочки Кременчука може піти менше дошкільнят, ніж очікувалося

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 297

Спеціальна комісія, що перевіряє готовність дошкільних закладів до відкриття, виявила недоліки у садку №14, а садок №26 працюватиме з 3 червня через ремонт

1 червня у дитячі садочки у Кременчуці може піти менше дітей, ніж очікувалося спочатку, після опитування батьків. Дане питання обговорювали на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.







28 травня, у перший день медоглядів, які треба пройти дошкільнятам перед походом у дитячий садочок, педіатри видали 387 довідок. А це вдвічі менше пропускної спроможності полікнінік, бо розраховували на прийом 800 дітей у день. Тобто фактично 387 дошкільнят — це трохи більше 1/10 від загальної кількості дітей (2355 маленьких кременчужанин), яких кременчуцькі батьки планували привести у дошкільні заклади у перший день літа.







За словами начальника управління охорони здоров'я Максима Середи, це може бути пов'язано з погодними умовами, адже вчора Кременчук заливав дощ. На сьогодні, 29 травня, в амбулаторіях запис становить 80% від загального часу прийому педіатрів, і на 30 травня 50-60%.



Директор департаменту освіти Кременчука Геннадій Москалик навів наступну статистику: у тих містах України, де садочки відкрилися раніше, у середньому явка дітей складає 10-11%.





- Батьки собі місце як би забивають, дітям, але ж вони можуть привести, їх, наприклад, 15 числа і довідку взяти 13. Тобто вони заявили, що будуть, але питання коли – це вже інше питання, - пояснив Геннадій Москалик.





Міський голова Віталій Малецький наголосив, що департамент освіти має моніторити цю ситуацію дуже уважно, адже кількість дітей напряму впливає на планування поставок продуктів, на кількість персоналу, що виходить на роботу, тощо:





- Буде дуже погано, якщо ми відкриємо садочки, виведемо людей, завеземо продукти харчування, а прийде 10% від тих, хто планувався. Ви ж розумієте, що певна логіка повинна бути в функціонуванні системи, просто вийти на роботу заради того, щоб просидіти у дитячому садочку – і ніхто не приведе дитину, це неправильно, - звернувся він до головного освітянина Кременчука.



Разом з тим, спеціальна комісія продовжує перевіряти дошкільні заклади на готовність відкритися з дотриманням карантинних вимог, сьогодні, 29 травня, вона відпрацьовує садки у центральній частині міста.





- Є зауваження до 14 садочка, зараз їх максимально швидко усунемо для того, щоб діти могли прийти, там просто людський фактор спрацював, керівник буде покараний, - повідомив Геннадій Москалик та додав, що садок №14 має запрацювати з 1 червня після усунення недоліків. - А садочок №26 (почне працювати пізніше — ред.) з об'єктивних причин: там тривають ремонтні роботи, і десь вони до середи обіцяють завершитися. З батьками проведена відповідна робота, батьки з розумінням поставилися, тому що краще відремонтувати водогін і зробити підлогу для того, щоб діти могли у подальшому бути в безпечним умовах.