У Кременчуці у чотирьох з 30 педіатрів вже закінчилися записи на медогляд для дошкільнят

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28-30 травня дошкільнят прийматимуть 30 лікарів-педіатрів, а чотири завідуючі педіатричними амбулаторіями будуть у резерві (їх задіють за необхідності, якщо не буде вистачати місць для прийому дітей під час профілактичних оглядів). Про це повідомив на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації керівник управління охорони здоров'я Максим Середа.





25 травня з 12.00 у Кременчуці почали записувати дітей на медогляд, сьогодні також активно вівся запис, але вільні місця поки є. Станом на ранок 26 травня у чотирьох з 30 педіатрів вже повний запис на три дні, у інших в резерві від 30% до 45% по хвилинному запису.





- Своєрідний рейтинг лікарів зараз сформувався. Я так розумію, що записувалися спочатку до тих, яким більше довіряють, - сказав міський голова Малецький.





За інформацією Максима Середи, ліміт на одного педіатра - 900 декларацій, проте є у Кременчуці й такі лікарі, у яких 1200 укладених декларацій з пацієнтами.





У суботу, 30 травня, педіатри працюватимуть з 8.00 до 14.00, але якщо ліміт по кількості дітей, яких треба прийняти, буде подоланий, лікарі вестимуть прийом до останнього пацієнта.





Номери телефонів кременчуцьких поліклінік, за якими можна записатися на прийом, можна дізнатися у цьому матеріалі.