У Горішніх Плавнях викрили хакера, який крав персональні дані

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У Горішніх Плавнях викрили 32-річного чоловіка, який копіював персональні дані користувачів мережі. Департамент кіберполіції Нацполіції України повідомляє, що для протиправної діяльності хакер використовував вебфоруми «тіньової» тематики. Там він розповсюджував шкідливе програмне забезпечення, замасковане під іншу програму.





Вказаний вірус призначений для крадіжки персональних даних користувачів мережі. Після завантаження на комп’ютер програма шукала необхідну зловмиснику інформацію: паролі до аккаунтів соціальних мереж, доступ до конфіденційної інформації про електронні платіжні системи, паролі від електронних поштових скриньок, а також ключі від електронних гаманців різних криптовалют. Для приховання своєї злочинної діяльності зловмисник використовував низку анонімайзерів та проксі-серверів.









Правоохоронці провели обшук за місцем мешкання фігуранта. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, банківські картки, сім-карти та стартові пакети. Обладнання направлено на експертизу.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Після отримання результатів експертизи буде вирішено питання щодо оголошення підозрюваному про підозру. Йому загрожує до 2 років ув’язнення.