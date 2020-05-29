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У Кременчуці чотири роки тюрми присудили чоловіку, який пограбував пенсіонерку в ліфті

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 304

Злочинець забрав сумку з мобільними телефонами, банківськими картами, грошима та документами

26 травня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який пограбував пенсіонерку в ліфті. Це сталося 16 квітня близько 17.35. Злочинець зайшов до ліфта разом з жінкою, напав на неї та погрожував підрізати ножем.


Під час нападу обвинувачений намагався вирвати з рук потерпілої сумку, від чого остання впала на підлогу та отримала легкі тілесні ушкодження. Надалі чоловік забрав сумку, де були:

  • мобільний телефон Samsung GT-C3592 вартістю 396 грн;
  • мобільний телефон Redmi by Xiaomi 7 вартістю 2500 грн;
  • 10 тисяч гривень;
  • футляр від окулярів вартістю 50 грн;
  • документи;
  • банківські картки.

З однієї картки чоловік зняв 3 тисячі гривень. Загалом злочинець завдав потерпілій матеріального збитку на загальну суму майже 16 тисяч гривень.


Вирок суду

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій) та призначили узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання за вироком Автозаводського районного суду від 30.09.2019 року. Остаточний вирок - чотири роки три місяці позбавлення волі.


Строк відбуття покарання рахувати з 16 квітня цього року, зарахувавши в цей строк термін його попереднього ув'язнення.


Ознайомитися з текстом вироку можна тут.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: вирок розбій пенсионерка лифт
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