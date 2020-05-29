У Кременчуці чотири роки тюрми присудили чоловіку, який пограбував пенсіонерку в ліфті

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 304

26 травня Автозаводський районний суд Кременчука виніс вирок чоловіку, який пограбував пенсіонерку в ліфті. Це сталося 16 квітня близько 17.35. Злочинець зайшов до ліфта разом з жінкою, напав на неї та погрожував підрізати ножем.





Під час нападу обвинувачений намагався вирвати з рук потерпілої сумку, від чого остання впала на підлогу та отримала легкі тілесні ушкодження. Надалі чоловік забрав сумку, де були:

мобільний телефон Samsung GT-C3592 вартістю 396 грн;

мобільний телефон Redmi by Xiaomi 7 вартістю 2500 грн;

10 тисяч гривень;

футляр від окулярів вартістю 50 грн;

документи;

банківські картки.

З однієї картки чоловік зняв 3 тисячі гривень. Загалом злочинець завдав потерпілій матеріального збитку на загальну суму майже 16 тисяч гривень.





Вирок суду

Чоловіка визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій) та призначили узгоджене сторонами покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. До цього терміну приєднали невідбуту частину покарання за вироком Автозаводського районного суду від 30.09.2019 року. Остаточний вирок - чотири роки три місяці позбавлення волі.





Строк відбуття покарання рахувати з 16 квітня цього року, зарахувавши в цей строк термін його попереднього ув'язнення.





Ознайомитися з текстом вироку можна тут.