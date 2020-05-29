Кременчуцький залізничний вокзал перетвориться на клієнтоорієнтовану зону

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 111 Коментарів: 5

Укрзалізниця підготувала концепцію перетворення невеликих вокзалів у клієнтоорієнтовані зони для зручності пасажирів. У список вокзалів, яких чекає така зміна є й кременчуцький вокзал.





Правління АТ «Укрзалізниця» ухвалило порядок, яким буде вперше впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.





Мова йде, зокрема, про такі вокзали, як:

Чернігів;

Дарниця;

Шепетівка;

Кременчук.

Відтепер на вказаних вокзалах будуть розділені обов’язкові послуги:

квиткові каси;

зали очікування;

санітарні вузли тощо.

Вільні ж площі зможуть передаватись в оренду під розміщення альтернативних об’єктів, наприклад закладів харчування, магазинів.



