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Кременчуцький залізничний вокзал перетвориться на клієнтоорієнтовану зону

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 1 111 Коментарів: 5

 

Укрзалізниця підготувала концепцію перетворення невеликих вокзалів

Укрзалізниця підготувала концепцію перетворення невеликих вокзалів у клієнтоорієнтовані зони для зручності пасажирів. У список вокзалів, яких чекає така зміна є й кременчуцький вокзал.


Правління АТ «Укрзалізниця» ухвалило порядок, яким буде вперше впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.


Мова йде, зокрема, про такі вокзали, як:

  • Чернігів;
  • Дарниця;
  • Шепетівка;
  • Кременчук.

Відтепер на вказаних вокзалах будуть розділені обов’язкові послуги:

  • квиткові каси;
  • зали очікування;
  • санітарні вузли тощо.

Вільні ж площі зможуть передаватись в оренду під розміщення альтернативних об’єктів, наприклад закладів харчування, магазинів.


 

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вокзал Укрзалізниця

Коментарі: 5

939
Вольвовод:
Сьогодні, 15:20

У назві статті треба виправити на "залізничний" та видалити цей коментар.


5 0
306
Andron777:
Сьогодні, 15:42

Что за грамотей? Не залізнодорожний, а ЗАЛІЗНИЧНИЙ blush


2 0
419
КиТ:
Сьогодні, 15:43

Маркетопт будет?


9 0
59
Руслана Горгола:
Сьогодні, 15:47

Всім дякуюbowtie


1 1
221
cheh_a:
Сьогодні, 16:04

атб и секонд )


1 2
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