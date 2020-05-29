Кременчуцький залізничний вокзал перетвориться на клієнтоорієнтовану зону

Укрзалізниця підготувала концепцію перетворення невеликих вокзалів у клієнтоорієнтовані зони для зручності пасажирів. У список вокзалів, яких чекає така зміна є й кременчуцький вокзал.
Правління АТ «Укрзалізниця» ухвалило порядок, яким буде вперше впроваджено методику та механізм розподілення площ на невеликих та середніх вокзалах (І-ІІІ класу) та мінімальні вимоги до цих площ. Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Укрзалізниця» Іван Юрик.
Вільні ж площі зможуть передаватись в оренду під розміщення альтернативних об’єктів, наприклад закладів харчування, магазинів.