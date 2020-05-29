Кременчужанин штрикнув родича ножем у груди

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28 травня медики повідомили до Кременчуцького відділу поліції, що в одній із квартир на вулиці Володимира Великого чоловік отримав ножове поранення грудної клітини. 44-річного потерпілого (1976 р.н. - автор) ушпиталили, - повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини.





Поліція затримала 75-річного родича потерпілого, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. З місця події вилучені речові докази.





Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.





Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.