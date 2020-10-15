Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №2 (нагірна частина)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).





Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Територіальний виборчий округ №2 (Водоканал, Чередники, Лашки, вулиці Героїв Бресту, Київська та Миру). Межі виборчих дільниць 531056, 531057, 531059 - 531065, 531071, 531072, 531074, 531075, 531077, 531099.





1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»

* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969 с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Штефан Ігор Олександрович 09.12.1996 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Комунальне підприємство "Кременчуцька міська телерадіокомпанія", Кореспондент, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Гончар Анна Анатоліївна 26.04.1985 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Кривуші, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Радченко Сергій Олександрович 10.04.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Професійний спорт, Боксер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Крамаренко Владислав Сергійович 28.02.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Куторженко Ірена Миколаївна 06.03.1981 с. Пяозерський, Лоухський р-н, Республіка Карелія Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "ПОЛО-ІНВЕСТБУД", Бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Лозовенко Євгеній Олександрович 11.07.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Федотов Євген Геннадійович 02.10.1987 м. Дніпро, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПрАТ "Гірник", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Булік Кіра Миколаївна 22.06.1985 м. Урай, Тюменська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ВТК "Лукас", Начальник відділу продажів ЗЕД, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Шибашов Володимир Вікторович 15.05.1971 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Західенергобуд", Керівник відділу балансування електричної енергії, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шляхова Вікторія Валеріївна 29.09.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "АТП-15307", Заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Старик Михайло Валерійович 28.09.1966 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, гаражний кооператив "Київський-2", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Кузнецова Віра Василівна 08.10.1983 смт Любашівка, Любашівський р-н, Одеська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "АТП-15307", Головний економіст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Кавунник Дмитро Вікторович 10.06.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", ТОВ Автодженезіс, директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Курченко-Гай Валентин Павлович 28.04.1976 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Павлов Олександр Володимирович 03.11.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ПП Дудикина- Павлова, продавець консультант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Кривицька Тетяна Володимирівна 17.06.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Автодженезіс", заступник головного бухгалтера, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Мороз Валентина Василівна 30.09.1968 с. Рокити, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька гімназія №18, вчитель, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Провізіон Сергій Іванович 29.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Івануха Петро Петрович 27.09.1980 м. Дрезден, Німеччина Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Сиротенко Андрій Володимирович 25.06.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Качур Юрій Віталійович 17.08.1964 с. Глинянка, Барський р-н, Вінницька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Муніципальна варта", охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Усенко Олена Юріївна 16.09.1986 смт Криничне, Довжанський р-н, Луганська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ фірма "АЛЕКО", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бєльська Кристина Володимирівна 05.07.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Бодекс Україна", бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Дудура Віктор Іванович 10.03.1965 с. Мельники, Чорнобаївський р-н,Черкаська обл., Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Горбенко Віталій Михайлович 05.04.1957 м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Педагогічний коледж ім.. А. С. МАКАРЕНКА, Робітник по комплексному обслуговуванню, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Біляченко Ольга Олександрівна 14.04.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ПП Степаненко Ю.В., Продавець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Островершко Олександр Володимирович 24.04.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Військова частина А1546, Старший топогеодезист-оператор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Опришко Надія Григорівна 17.12.1957 с. Вишнівчик, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл., Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Барвінська Олена Олександрівна 12.10.1968 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Г ромадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ТОВ "АТМОСФЕРА", головний бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Неборак Станіслав Ігорович 05.08.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Неборак, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Каленчук Марина Сергіївна 07.01.1962 с. Гудава, Гальський р-н Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПД АТ "Укрпошта", оператор диспетчерської служби, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Мазуренко Олександр Миколайович 28.01.1988 м. Біла Церква, Київська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Малюк Олена Юріївна 31.10.1994 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Буленко Віталій Іванович 13.10.1968 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Арніка ФІД", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Захарченко Галина Михайлівна 06.06.1954 м. Челябінськ, Челябінська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Данилейко Ірина Михайлівна 14.07.1985 с. Очеретувате, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, провідний спеціаліст відділу контролю за станом благоустрою, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Зіненко Василь Володимирович 04.01.1955 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Полтавський обласний осередок IDSL, президент, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Климчук Кирило Вікторович 03.12.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Сахно Євгеній Олександрович 15.12.1984 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Удача", місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Лошицька Світлана Володимирівна 16.07.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ДНЗ №5, кухар, місце проживання: с. Дереївка, Онуфріївський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Юхно Микола Олександрович 25.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Піщане, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Єфіменко Ігор Дмитрович 28.03.1993 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Шилова Наталія Анатоліївна 17.09.1970 смт Власівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Пенсіонерка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Грисюк Ірина Володимирівна 03.11.1989 смт Новотроїцьке, Новотроїцький р-н, Херсонська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бондаренко Анна Романівна 06.04.1994 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Гвоздецький Микола Миколайович 24.07.1967 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Приватне підприємство "Монолітбудсервіс", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Полякова Ольга Анатоліївна 05.11.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Тукало Ірина Олексіївна 27.05.1985 с. Васильки, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ФОП Тукало І.О., директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Штепа Михайло Володимирович 21.11.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ДП "Медбуд" ПрАТ ХК "Київміськбуд", начальник служби безпеки, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Любченко Юрій Борисович 29.06.1976 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Рекламна агенція "Промо-Люкс", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Шварцман Ігор Матвійович 14.04.1970 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець Шварцман Ігор Матвійович, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Сиваш Вікторія Валеріївна 05.02.1981 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", фізична особа-підприємець Безуглий Олександр Миколайович, бармен-офіціант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Костенко Катерина Василівна 08.09.1986 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Костенко, Менеджер-логіст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Карвацька Олена Анатоліївна 08.10.1970 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Карвацька О.А., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бордюг Сергій Сергійович 05.04.1981 с. Барсово, Сургутський р-н, Тюменська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ІЗІПЕЙ, Інкасатор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Гапон Тетяна Вікторівна 06.03.1978 м. Світловодськ, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Ващенко, Продавець, місце проживання: м. Світловодськ, Кіровоградська обл., судимість відсутня. 5 Ковальов Сергій Вікторович 04.02.1972 м. Бахмут, Донецька обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ФОП Ковальов С.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Артем’єва Юлія Володимирівна 26.12.1973 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Клініка "Остосан", Адміністратор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Марченко Артем Юрійович 31.12.1992 м. Кременчук Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Типографія студія друку Флаєрок ЮА, комерційний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Горячковська Наталія Володиміровна 04.01.1970 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Управління соціального захисту населення,Кременчуцька райдержадміністрація, головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бабікова Вікторія Ігорівна 17.05.1986 м. Полтава, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю"АКВАПРАЙМ",, комерційний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Мігунова Аліна Юріївна 09.08.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "ВЮСТ", бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Нікітенко Володимир Олександрович 24.03.1960 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ПАТ "АвтоКраз", водій, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Мариненко Ігор Іванович 02.09.1988 с.Яблунівка, Лохвицький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, ПРАТ "Кредмаш", маляр, місце проживання: с.Яблунівка, Лохвицький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Мирошніченко Валерій Вікторович 12.02.1987 м. Глобине, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Директор юридичного департаменту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Комлач Юлія Костянтинівна 14.02.1990 м. Харків, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальний позашкільний навчальний заклад "Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання", Керівник гуртка, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Калашникова Кристина Євгеніївна 30.09.1993 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Автозаводська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Начальник відділу по роботі з населенням, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Мойса Дмитро Миколайович 25.04.1998 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Коробко Дар’я Валеріївна 14.11.2000 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Гинькут Ольга Вікторівна 07.08.1992 м. Бахмут, Донецька обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький вагонобудівний завод", Інженер-конструктор II категорії, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Пищита Світлана Миколаївна 30.08.1986 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Керівник апарату міського голови, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Івашина Руслан Володимирович 06.04.1988 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Начальник управління транспорту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Грінченко Володимир Вадимович 29.01.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія Вуд Експорт", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Шиян Ольга Миколаївна 14.09.1971 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцький ліцей № 30 "Олімп" імені Н.М. Шевченко, Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Грицик Юрій Ярославович 26.04.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Комунальне підприємство "Ринок "Ново-Іванівський", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Костенко Олена Геннадіївна 24.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»

* Ярош Сергій Михайлович 05.07.1972 с. Заслучне, Красилівський р-н, Хмельницька обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Зінченко Ірина Анатоліївна 29.10.1976 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, БФ "Полтавський гірнозбагачувальний комбінат ", фахівець із зв’язків з громадкістю, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Магда Валентина Петрівна 04.12.1975 с. Булдичів, Романівський р-н, Житомирська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Громадська організація "СПІЛКА САМАРИТЯН УКРАЇНИ КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ОБЄДНАННЯ", в. о. директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 - 4 Печериця Ігор Володимирович 20.06.1988 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ПрАТ "Біланівський ГЗК", провідний спеціаліст з інформаційних технологій, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Сегейда Дмитро Іванович 31.12.1990 с. Мала Кохнівка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Андрієнко Ганна Володимирівна 15.06.1979 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ГО "Інклюзія без обмежень", психолог дитячого спеціалізованого центру "Colibri", голова правління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.



