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У Кременчуці жінка «пирнула» чоловіка ножем – його в тяжкому стані доправили в лікарню

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 719

 

Кременчужанці оголосили про підозру

У нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження підозрюють 36-річну кременчужанку, яка порізала свого знайомого.


За інформацією Кременчуцького відділу поліції, інцидент стався увечері 14 жовтня. Медики повідомили правоохоронцям про госпіталізацію 30-річного місцевого мешканця із проникаючим ножовим пораненням. Чоловіка доставили до лікарні у тяжкому стані. Його прооперували.


Після отримання інформації про вчинення кримінального правопорушення поліцейські міського відділу виїхали на місце події та провели першочергові слідчо-розшукові дії. Під час них встановили особу, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього тяжкого злочину. Нею виявилася знайома потерпілого, 36-річна кременчужанка. З’ясувалось, що під час вживання алкогольних напоїв між потерпілим та жінкою виник конфлікт, і вона нанесла чоловікові ножові поранення.


Жінку затримали. Їй оголосили про підозру у порушенні ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

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Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ножевое ранение ножове поранення
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