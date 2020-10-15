Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 15.10.2020 10:30
Підтверджені:
Україна281239
Кременчук725
Хворі:
Україна156287
Кременчук446
Одужало:
Україна119650
Кременчук258
Померло:
Україна5302
Кременчук21
Кременчук

Поліцейські повернули додому бабусю, яка блукала Кременчуком

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 528

 

Жінка загубилась і не пам'ятала, де живе

16 жовтня у Кременчуці копи допомогли бабусі, яка заблукала, повернутись додому. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.


Сьогодні до поліції надійшов виклик від працівників охоронної фірми про те, що вулицею Маяковського блукає розгублена бабуся. За вказаною адресою прибули патрульні. 82-річна жінка пояснила, що загубилась і не пам'ятає, де живе. Інспектори встановили адресу проживання літньої жінки та відвезли її додому, де на неї вже чекали рідні.


Якщо ви виявили зниклу, загублену чи безвісти відсутню людину — телефонуйте в поліцію за номером «102».

0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: полиция потерялась бабушка
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх