Поліцейські повернули додому бабусю, яка блукала Кременчуком

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 528

Жінка загубилась і не пам'ятала, де живе

16 жовтня у Кременчуці копи допомогли бабусі, яка заблукала, повернутись додому. Про це повідомляє патрульна поліція нашого міста.





Сьогодні до поліції надійшов виклик від працівників охоронної фірми про те, що вулицею Маяковського блукає розгублена бабуся. За вказаною адресою прибули патрульні. 82-річна жінка пояснила, що загубилась і не пам'ятає, де живе. Інспектори встановили адресу проживання літньої жінки та відвезли її додому, де на неї вже чекали рідні.





Якщо ви виявили зниклу, загублену чи безвісти відсутню людину — телефонуйте в поліцію за номером «102».