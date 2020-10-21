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Кременчук, Місцеві вибори 2020

Пам’ятка виборця: що кременчужанам слід і чого не слід робити на виборчій дільниці

Вчора, 19:20 Переглядів: 1 966 Коментарів: 4

 

Рекомендації щодо голосування зібрали у громадянській мережі «Опора». Зверніть увагу: на дільницю треба прийти у масці та зі своєю ручкою

25 жовтня відбудуться місцеві вибори. На виборчій дільниці виборці зіткнуться з бюлетенями нової форми та епідвимогами. Але кожен відповідальний виборець не лише має взяти із собою на дільницю паспорт, маску, антисептик, власну ручку та знання, як саме заповнювати новий бюлетень, а й дотримуватись традиційних норм виборчого законодавства.


Громадянська мережа «Опора» зібрала коротку пам'ятку, аби нагадати виборцям про всі основні правила поведінки на виборчій дільниці в день голосування 25 жовтня.


Бюлетені отримає кожен виборець для голосування за кандидатів у депутати до обласної ради та районної ради, а також ті виборці, які обиратимуть міську (сільську або селищну) раду із кількістю виборців 10 тисяч і більше. (Кременчужани отримають 4 бюлетеня для голосування: з виборів міського голови, з виборів депутатів Кременчуцької міської ради, Кременчуцької районної ради та Полтавської обласної ради – ред.). 


Такий бюлетень міститиме ліворуч назву партії (та прізвище кандидата єдиного виборчого списку, який не бере участі в персоналізованому голосуванні, адже гарантовано пройде до ради, якщо партія подолає прохідний бар'єр), посередині два квадратики для голосування, а праворуч список прізвищ із кандидатів від цієї партії. 



Правила поведінки для виборця на виборчій дільниці в день голосування:

  • 25 жовтня, з 8:00 до 20:00, приходимо на свою виборчу дільницю зі своїм паспортом громадянина України;
  • беремо бюлетень лише від двох членів комісії за відповідним для нашої адреси столом на виборчій дільниці;
  • у кабінці для голосування перебуваємо лише наодинці (виняток - голосування виборця з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися допомогою іншого виборця, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);
  • заповнюємо бюлетень виключно самостійно;
  • у кабінці для голосування НЕ робимо фото чи відео;
  • якщо робимо фото на згадку на території виборчої дільниці, то тільки зі складеним бюлетенем, аби не видно було результатів власного волевиявлення;
  • не передаємо свій бюлетень іншим особам та не беремо бюлетенів для голосування замість друга чи родича;
  • не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень;
  • не виносимо бюлетень за межі дільниці;
  • опускаємо бюлетень до виборчої скриньки лише самостійно (виняток - виборець з інвалідністю, який має право з відома голови або іншого члена дільничної виборчої комісії доручити зробити це у своїй присутності іншому виборцю, крім члена виборчої комісії, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, довіреної особи кандидата, уповноваженої особи організації партії, офіційного спостерігача);
  • не агітуємо за чи проти будь-якого кандидата чи партію на виборчій дільниці;
  • якщо бачимо порушення виборчого законодавства - дзвонимо 102, аби повідомити поліцію.

У зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19 Кабінет міністрів України затвердив протиепідемічні заходи під час виборів.


Серед рекомендацій, зокрема, є такі:

  • прийти на дільницю в масці;
  • до і після відвідування дільниці скористатись антисептиком;
  • взяти власну ручку;
  • дотримуватись соціальної дистанції;
  • за можливості залишити неповнолітніх дітей та тварин вдома;
  • продемонструвати свій паспорт членам комісії, не передаючи його до чужих рук;
  • у разі виявлення підвищеної температури проголосувати в ізольованій кабінці й скористатись окремою скринькою;
  • у разі перебування на самоізоляції – подати на свою дільницю заяву із довідкою до 20:00 23 жовтня щодо голосування за місцем перебування. 
3
Автор: oporaua.org
Теги: вибори місцеві вибори голосування порушення
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 4

172
IIoJIKuJIo:
Вчора, 20:15

не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень;

а что будет если я его порву?


11 1
371
gansit:
Вчора, 20:40

Цитата: IIoJIKuJIo

не рвемо, не шматуємо та не знищуємо бюлетень;

а что будет если я его порву?

Урановые рудники в Кривом рогу,а вот если бы украл миллиончик,то особнячек в Испании,можна было строить.


18 0
254
Хатаб:
Вчора, 20:50

Судячи із заголовка, це тільки кременчужан стосується?smile

 


4 2
46
шиш:
Вчора, 22:29

Немає сповіщень де голосувати.Адже дільниці нові.Де адреси участків знайти ?


5 0

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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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