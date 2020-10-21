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До Кременчука доправлять ще 4 тролейбуси з Білорусі: на які маршрути вони стануть

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 588

 

Ще 20 акумуляторних тролейбусів хочуть купити у наступному році

У неділю-понеділок до Кременчука мають доправити ще 4 тролейбуси з автономним ходом з Білорусі. Про це розповів міський голова Віталій Малецький під час засідання сесії Кременчуцької міськради. «Рогаті красені» вже знаходяться у Луцьку і готуються до відправки до нашого міста.


Депутат Сергій Погрібний озвучив запит щодо відновлення руху тролейбусу 3А в години пік. Справа в тому, що містяни йому поскаржилися, бо із зупинки «Вул. Козацька» у напрямку центру неможливо зранку виїхати, забитий транспорт не зупиняється, йде транзитом. Мер Малецький відповів на це, що зараз дійсно важко вивозити людей із зупинок «Вул. Керченська» та «Вул. Героїв України», тому дійсно збільшили кількість тролейбусів 3Б та зменшили 3А.


Коли 4 тролейбуси надійдуть до Кременчука, знадобиться тиждень на їхню обкатку, і вони стануть на маршрути. Планують вивести новий транспорт на маршрут 26А+ (на Крюків), також, можливо, на маршрути 3А чи 3Б, що допоможе вивозити людей з Молодіжного.


Віталій Малецький додав, що підготували документи на Київ, аби отримати ще 20 акумуляторних тролейбусів, які хочуть купити у наступному році.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбусы тролейбуси
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