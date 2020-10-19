Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №5 (частина центру, занасипи, Потоківський старостинський округ)

Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).
Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.
Територіальний виборчий округ №5 (частина центру, Перший, Другий і Третій Занасипи, Потоківський старостинський округ). Межі виборчих дільниць 530405 - 530407, 531101 - 531117.
1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
|
*
|
Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Кочуров Ілля Михайлович 09.11.1991
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Пономаренко Альберт Петрович 07.02.1974
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Приватне підприємство "СВІТ Жалюзі", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Єнокян Каріна Маісівна 21.01.1990
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Адвокатське бюро "Каріни Єнокян", Адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Довгонос Дмитро Олександрович 31.10.1997
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Лукачина Алла Вікторівна 20.07.1987
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Теплоенерго", Начальник юридичної служби, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Савченко Дмитро Павлович 26.02.1990
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Вектра плюс", Заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Холодій Надія Олегівна 13.08.1986
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", Лікар-кардіолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»
|
*
|
Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Логашкін Сергій Сергійович 04.08.1980
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Фещенко Олег Володимирович 29.08.1959
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ГО "Рідне місто", Виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Роговий Олексій Олексійович 26.01.1984
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ПрАТ "Кредмаш", Начальник юридичного бюро, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Лихошвай Наталія Валентинівна 11.07.1965
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Градосфера"., Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Попович Наталія Олександрівна 22.12.1964
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Кременчуцької міської ради полтавської області, Вихователь-методист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Александровський Дмитро Олександрович 24.09.1995
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укравіасервіс", Економіст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»
|
*
|
Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Корнацький Сергій Юрійович 18.03.1983
Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Гордєєва Валентина Яківна 17.03.1954
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня
|
3
|
Макидонський Віталій Вікторович 14.06.1971
Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ Кремгаз, комерційний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Білаш Тетяна Анатоліївна 17.12.1979
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КЛК ХНУВС, викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Мєзєнцева Оксана Юріївна 02.08.1976
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Стоматологія "PrоfiDent", лікар стоматолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Дон Юрій Сергійович 18.09.1981
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДНЗ№18, слюсар з обслуговування теплових установ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»
|
*
|
Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Садовнік Сергій Степанович 03.11.1961
Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Бодекс- Україна", директор, місце проживання: с. Пухальщина, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Полюхович Сергій Володимирович 02.06.1979
Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Сила і Честь", ГО ФОК "Креміньато", голова правління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Власенко Володимир Володимирович 16.06.1973
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КНМП лікарня "Кременчуцька", лікар хірург, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Соколова Ірина Вадимівна 23.04.1978
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, НВКП "ПРОМСЕРВІС", менеджер зі збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Реус Марина Олександрівна 29.11.1983
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, мерчендайзер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
|
*
|
Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Колесник Євгеній Володимирович 16.03.1981
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Безробітний, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Плескач Анатолій Анатолійович 06.10.1976
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., Адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Салашна Лілія Василівна 08.04.1968
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради, Медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Колесник Олена Валентинівна 28.04.1989
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Департамент "ЦНАП У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ", заступник начальника управління обробки та видачі документів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Івасенко Володимир Юрійович 11.07.1978
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Кременчуцька ТЕЦ, Співробітник відомчої охорони Кременчуцької ТЕЦ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»
|
*
|
Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Тарабан Володимир Володимирович 06.12.1978
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф, підстанція "Горішні Плавні", фельдшер екстреної швидкої допомоги, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Сурмиленко Валентин Іванович 04.02.1986
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Коротченко, адміністратор, місце проживання: смт Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Бабаян Марина Валентинівна 21.08.1963
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради, охоронець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Гончарова Тетяна Сергіївна 17.03.1951
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Загорулько Андрій Володимирович 21.01.1979
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Загорулько А.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»
|
*
|
Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981
м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Москалець Сергій Іванович 31.05.1963
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Відокремлений підрозділ Локомотивне депо Кременчук, машиніст тепловозу, місце проживання: с. Км’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Лашко Сергій Сергійович 04.10.1957
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вільна профспілка Південної залізниці, голова, місце проживання: с. Жовтневе, Решетилівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Буряк Алла Леонідівна 25.02.1988
Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Вільна профспілка машиністів депо Кременчук, бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Кротенко Олександр Іванович 14.01.1966
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Локомотивне депо Кременчук, машиніст локомотиву, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Ломака Світлана Леонідівна 25.02.1988
Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Профспілковий комітет Вільної профспілки Південної залізниці, секретар, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Москалець Максим Олександрович 23.01.1989
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Локомотивне депо Кременчук, машиніст електровозу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Пиримшоєва Ольга Анатоліївна 04.07.1987
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Локомотивного депо Кременчук, начальник резерву локомотивних бригад, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»
|
*
|
Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Купрієнко Олександр Миколайович 08.04.1982
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Маркетолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Ляшук Оксана Іллівна 10.03.1976
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Бальва Владислав Костянтинович 01.12.1993
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Ляпун Марина Сергіївна 29.12.1991
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Харків, Харківська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Волошина Ауріка Аурелівна 06.04.1981
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Територіальний центр соціального обслуговування Крюківського району виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Соціальний працівник, місце проживання: с. Олександрівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
|
*
|
Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970
м. Баку
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Політіка Дмитро Євгенійович 23.07.1993
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Кременчуцький районний штаб ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", заступник керівника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Костецький Сергій Миколайович 28.06.1962
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Таранік Юрій Миколайович 05.11.1973
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", відділ фізичної культури та спорту управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Лисенко Вікторія Юріївна 01.01.1989
Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Білий Амур", менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Головко Ольга Григорівна 24.10.1983
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", КП "Теплоенерго", бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Сова Роман Володимирович 30.10.1984
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Комунальне підприємство "Теплоенерго", начальник котельні, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»
|
*
|
Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Скрипник Альвіна Юріївна 24.04.1982
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Скрипник А.Ю., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Сезько Надія Анатоліївна 08.12.1978
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Кременчуцька дистанція колії, Обхідник штучних спорід, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Продан Ганна Василівна 12.05.1983
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Продан Г.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Коваль Іван Вікторович 05.03.1985
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Кременчуцька дистанція, Майстер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Захаров Олександр Володимирович 07.06.1982
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Крюківський Вагоно будівний завод, Зварювальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»
|
*
|
Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Степаненко Микола Іванович 23.02.1960
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин ім.Н.А.Назарбаєва, директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Бабікова Тетяна Василівна 01.09.1965
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчукводоканал", провідний інженер-технолог, голова Профкому, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Остяков Андрій Андрійович 02.08.1992
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Чечелеве, Кременчуцький р-н, Полтавска обл., судимість відсутня.
|
4
|
Плютіна Світлана Іванівна 04.10.1975
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецодяг", менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Вдовиченко Іван Анатолійович 15.01.1997
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа-підприємець Вдовиченко І.А., місце проживання: с. Іванівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Огирь Віталій Васильович 24.12.1983
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛаЛогістік", складальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»
|
*
|
Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978
с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Сергієнко Тетяна Павлівна 27.08.1964
Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Центр поштового зв’язку №2, Листоноша, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Мирошніченко Кристина Юріївна 04.09.1995
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Радник міського голови, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Мізін Владислав Леонідович 17.07.1999
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Т.в.о. директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Зоря Юрій Олексійович 13.05.1979
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Потоківська сільська рада, Виконуючий обов’язки старости, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Усович Ганна Іванівна 15.12.1987
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", "Фонд підтримки і підприємництва", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Гнідаш Олександра Юріївна 19.05.2000
Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне Некомерційне Медичне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №3", Сестра медична загальної практики сімейної медицини, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Волошин Віктор Олександрович 10.06.1992
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальний заклад фізичної культури і спорту "Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1", Заступник директора з адміністративно-господарської частини, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
|
*
|
Головач Олександр Леонідович 01.01.1975
с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл.
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Ульянов Руслан Анатолійович 29.08.1970
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець "Ульянова Ю.А.", Юрисконсульт, адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Дедюрін Віталій Миколайович 20.10.1968
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальний заклад культури і відпочинку "Міський сад", Виконуючий обов’язки директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Жданова Тетяна Іванівна 22.11.1965
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький річковий порт", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Сидоренко Олег Олександрович 03.12.1965
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Інспектор з благоустрою, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Бордюг Наталія Семенівна 22.04.1982
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Корнієнко Віталій Володимирович 29.07.1975
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Заступник начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Субботіна Ганна Олександрівна 29.04.1981
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
|
*
|
Ярош Сергій Михайлович 05.07.1972
с. Заслучне, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Мусієнко Катерина Сергіївна 17.08.1996
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Європейський парламент, консультант депутата Європейського парламенту, місце проживання: м. Світловодськ, Кіровоградська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Степаненко Андрій Олександрович 13.07.1981
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Полтавський обласний клінічний протитуберкульозний диспансер Полтавської обласної ради", заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
-
|
4
|
-
|
5
|
Єфремова Юлія Володимирівна 18.07.1986
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", БО "Світло надії", соціальний працівник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
-
|
7
|
Курінний Тарас Миколайович 22.09.1973
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "Кредмаш Сервіс", директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.