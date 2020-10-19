Вибори депутатів Кременчуцької міської ради, округ №5 (частина центру, занасипи, Потоківський старостинський округ)

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Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.

Кременчук поділений на 6 округів. Також кременчужани візьмуть участь у голосуванні за формування міської та обласної рад (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).





Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.

Територіальний виборчий округ №5 (частина центру, Перший, Другий і Третій Занасипи, Потоківський старостинський округ). Межі виборчих дільниць 530405 - 530407, 531101 - 531117.





1. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»

* Порчирян Сергій Михайлович 09.04.1969

с. Казанешти, Телелештський р-н Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТСЕРВІС-М", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Кочуров Ілля Михайлович 09.11.1991

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Помічник-консультант народного депутата України, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Пономаренко Альберт Петрович 07.02.1974

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Приватне підприємство "СВІТ Жалюзі", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Єнокян Каріна Маісівна 21.01.1990

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Адвокатське бюро "Каріни Єнокян", Адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Довгонос Дмитро Олександрович 31.10.1997

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Лукачина Алла Вікторівна 20.07.1987

с. Новоселівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Теплоенерго", Начальник юридичної служби, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Савченко Дмитро Павлович 26.02.1990

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Вектра плюс", Заступник директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Холодій Надія Олегівна 13.08.1986

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", Лікар-кардіолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.





2. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»

* Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Секретар Кременчуцько міської ради Полтавської обл., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Логашкін Сергій Сергійович 04.08.1980

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Фещенко Олег Володимирович 29.08.1959

м. Новоград-Волинський, Житомирська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ГО "Рідне місто", Виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Роговий Олексій Олексійович 26.01.1984

с. Солониця, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", ПрАТ "Кредмаш", Начальник юридичного бюро, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Лихошвай Наталія Валентинівна 11.07.1965

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Градосфера"., Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Попович Наталія Олександрівна 22.12.1964

с. Максимівка, Кременчуцький р-н, Полдтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Кременчуцької міської ради полтавської області, Вихователь-методист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Александровський Дмитро Олександрович 24.09.1995

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Укравіасервіс", Економіст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

3. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»

* Піддубна Оксана Миколаївна 07.02.1978 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ Інтерсейл, директор з економіки та фінансів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Корнацький Сергій Юрійович 18.03.1983

с. Камяна-Балка, Первомайський р-н, Миколаївська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Гордєєва Валентина Яківна 17.03.1954

м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня 3 Макидонський Віталій Вікторович 14.06.1971

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ Кремгаз, комерційний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Білаш Тетяна Анатоліївна 17.12.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КЛК ХНУВС, викладач, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Мєзєнцева Оксана Юріївна 02.08.1976

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Стоматологія "PrоfiDent", лікар стоматолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Дон Юрій Сергійович 18.09.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ДНЗ№18, слюсар з обслуговування теплових установ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

4. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»

* Самойленко Юрій Анатолійович 18.01.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", КП "Благоустрій Кременчука", заступник генерального директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Садовнік Сергій Степанович 03.11.1961

с. Аджамка, Кропивницький р-н, Кіровоградська обл Громадянин України, освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Бодекс- Україна", директор, місце проживання: с. Пухальщина, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Полюхович Сергій Володимирович 02.06.1979

с. Копили, Полтавській р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта загальна середня, член Політичної партії "Сила і Честь", ГО ФОК "Креміньато", голова правління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Власенко Володимир Володимирович 16.06.1973

м. Лохвиця, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КНМП лікарня "Кременчуцька", лікар хірург, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Соколова Ірина Вадимівна 23.04.1978

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, НВКП "ПРОМСЕРВІС", менеджер зі збуту, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Реус Марина Олександрівна 29.11.1983

м. Хорол, Хорольський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, мерчендайзер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

5. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»

* Цимбал Євгеній Володимирович 06.12.1982 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", КП "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Охоронник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Колесник Євгеній Володимирович 16.03.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Безробітний, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Плескач Анатолій Анатолійович 06.10.1976

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., Адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Салашна Лілія Василівна 08.04.1968

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни Полтавської обласної ради, Медична сестра, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Колесник Олена Валентинівна 28.04.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Департамент "ЦНАП У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ", заступник начальника управління обробки та видачі документів, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Івасенко Володимир Юрійович 11.07.1978

с. Мотовилівка, Фастівський р-н, Київська обл., Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Кременчуцька ТЕЦ, Співробітник відомчої охорони Кременчуцької ТЕЦ, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

6. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ»

* Полєвий Євгеній Юрійович 28.12.1987 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", ФОП Полєвий Ю.М., менеджер управління, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Тарабан Володимир Володимирович 06.12.1978

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ШАРІЯ", Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицина катастроф, підстанція "Горішні Плавні", фельдшер екстреної швидкої допомоги, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Сурмиленко Валентин Іванович 04.02.1986

смт Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Коротченко, адміністратор, місце проживання: смт Семенівка, Семенівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бабаян Марина Валентинівна 21.08.1963

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, "Муніципальна варта" Кременчуцької міської ради, охоронець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Гончарова Тетяна Сергіївна 17.03.1951

с. Успенка, Північно-Казахстанська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Загорулько Андрій Володимирович 21.01.1979

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець Загорулько А.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

7. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»

* Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981 м.Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край Громадянин України, освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Москалець Сергій Іванович 31.05.1963

с.Венеславівка, Гадяцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Відокремлений підрозділ Локомотивне депо Кременчук, машиніст тепловозу, місце проживання: с. Км’яні Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Лашко Сергій Сергійович 04.10.1957

С-ще Покровське, Решетилівський р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вільна профспілка Південної залізниці, голова, місце проживання: с. Жовтневе, Решетилівський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Буряк Алла Леонідівна 25.02.1988

с. Пронозівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Вільна профспілка машиністів депо Кременчук, бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Кротенко Олександр Іванович 14.01.1966

с. Скопіївка, Добровеличківський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Локомотивне депо Кременчук, машиніст локомотиву, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Ломака Світлана Леонідівна 25.02.1988

с. Пронозівка, Глобинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта незакінчена вища, безпартійна, Профспілковий комітет Вільної профспілки Південної залізниці, секретар, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Москалець Максим Олександрович 23.01.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Локомотивне депо Кременчук, машиніст електровозу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Пиримшоєва Ольга Анатоліївна 04.07.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Локомотивного депо Кременчук, начальник резерву локомотивних бригад, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

8. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ГОЛОС»

* Гуйда Оксана Анатоліївна 22.12.1972 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Голова, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Купрієнко Олександр Миколайович 08.04.1982

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Громадська організація "Кременчуцький антикорупційний центр", Маркетолог, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Ляшук Оксана Іллівна 10.03.1976

с. Хорішки, Козельщинський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Бальва Владислав Костянтинович 01.12.1993

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Ляпун Марина Сергіївна 29.12.1991

м. Харків, Харківська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Харків, Харківська обл., судимість відсутня. 5 Волошина Ауріка Аурелівна 06.04.1981

с. Реча, Ришканський р-н Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Територіальний центр соціального обслуговування Крюківського району виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Соціальний працівник, місце проживання: с. Олександрівка, Козельщинський р-н, Полтавська обл., судимість відсутня.

9. КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЦЕВА (МІСЬКА) ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»

* Іванян Геннадій Михайлович 14.07.1970 м. Баку Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ НВП "Укркомцентр", консультант з економічних питань, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Політіка Дмитро Євгенійович 23.07.1993

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Кременчуцький районний штаб ПП "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", заступник керівника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Костецький Сергій Миколайович 28.06.1962

смт Маньківка, Маньківський р-н, Черкаська обл . Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Таранік Юрій Миколайович 05.11.1973

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", відділ фізичної культури та спорту управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Лисенко Вікторія Юріївна 01.01.1989

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Білий Амур", менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Головко Ольга Григорівна 24.10.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", КП "Теплоенерго", бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Сова Роман Володимирович 30.10.1984

с. Вербки Семенівський р-н, Полтавська обл., Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Комунальне підприємство "Теплоенерго", начальник котельні, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

10. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»

* Іващенко Павло Вікторович 29.06.1977 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", ФОП Іващенко П.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Скрипник Альвіна Юріївна 24.04.1982

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП Скрипник А.Ю., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Сезько Надія Анатоліївна 08.12.1978

с. Дем’янівка, Семенівський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, Кременчуцька дистанція колії, Обхідник штучних спорід, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Продан Ганна Василівна 12.05.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Продан Г.В., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Коваль Іван Вікторович 05.03.1985

с. Велике Каміння, Шкотовський р-н, Приморський край Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Кременчуцька дистанція, Майстер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Захаров Олександр Володимирович 07.06.1982

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Крюківський Вагоно будівний завод, Зварювальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

11. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»

* Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983 м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", ТОВ "ВЮСТ", генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Степаненко Микола Іванович 23.02.1960

м. Олександрія, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПРОПОЗИЦІЯ", Міждержавний інститут українсько-казахстанських відносин ім.Н.А.Назарбаєва, директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Бабікова Тетяна Василівна 01.09.1965

смт Донське, Волноваський р-н, Донецька обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчукводоканал", провідний інженер-технолог, голова Профкому, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Остяков Андрій Андрійович 02.08.1992

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Чечелеве, Кременчуцький р-н, Полтавска обл., судимість відсутня. 4 Плютіна Світлана Іванівна 04.10.1975

м. Запоріжжя, Запоріжська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Спецодяг", менеджер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Вдовиченко Іван Анатолійович 15.01.1997

с. Іванівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа-підприємець Вдовиченко І.А., місце проживання: с. Іванівка, Світловодський р-н, Кіровоградська обл., судимість відсутня. 6 Огирь Віталій Васильович 24.12.1983

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛаЛогістік", складальник, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

12. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»

* Малецький Віталій Олексійович 05.09.1978 с. Нова Знам’янка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Міський голова міста Кременчука, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Сергієнко Тетяна Павлівна 27.08.1964

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Центр поштового зв’язку №2, Листоноша, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Мирошніченко Кристина Юріївна 04.09.1995

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської обл., Радник міського голови, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Мізін Владислав Леонідович 17.07.1999

с. Садки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх", Т.в.о. директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Зоря Юрій Олексійович 13.05.1979

с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Потоківська сільська рада, Виконуючий обов’язки старости, місце проживання: с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Усович Ганна Іванівна 15.12.1987

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", "Фонд підтримки і підприємництва", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Гнідаш Олександра Юріївна 19.05.2000

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта професійно-технічна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальне Некомерційне Медичне Підприємство "Центр Первинної Медико-Санітарної Допомоги №3", Сестра медична загальної практики сімейної медицини, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Волошин Віктор Олександрович 10.06.1992

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Комунальний заклад фізичної культури і спорту "Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №1", Заступник директора з адміністративно-господарської частини, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

13. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»

* Головач Олександр Леонідович 01.01.1975 с. Антонівка, Варвинський р-н, Чернігівська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 1 Ульянов Руслан Анатолійович 29.08.1970

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа- підприємець "Ульянова Ю.А.", Юрисконсульт, адвокат, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 2 Дедюрін Віталій Миколайович 20.10.1968

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальний заклад культури і відпочинку "Міський сад", Виконуючий обов’язки директора, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 3 Жданова Тетяна Іванівна 22.11.1965

с. Розсошенці, Полтавський р-н, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький річковий порт", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 4 Сидоренко Олег Олександрович 03.12.1965

с. Потоки, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Інспектор з благоустрою, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 5 Бордюг Наталія Семенівна 22.04.1982

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 6 Корнієнко Віталій Володимирович 29.07.1975

м. Полтава, Полтавська обл. Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Заступник начальника, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня. 7 Субботіна Ганна Олександрівна 29.04.1981

м. Кременчук, Полтавська обл. Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.

14. ПОЛІТИЧНА ПАРІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»