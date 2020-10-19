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Освіта, Україна, Світ

Через карантин у 2021 році вступники складатимуть лише одне пробне ЗНО у пункті тестування

Сьогодні, 08:45 Переглядів: 254

 

Інші тестування учасники зможуть пройти вдома

Через карантин у 2021 році кожний учасник зможе вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО у пункті тестування. Таке рішення ухвалили в Українському центрі оцінювання якості освіти.


Тестування з усіх навчальних предметів (українська мова, українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мов) відбудуться 10 квітня 2021 року. Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2021 триватиме протягом 5‒19 січня 2021 року.


Кожний зареєстрований учасник зможе додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів. 16 квітня 2021 року результати будуть оприлюднені на їхніх інформаційних сторінках.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: пробне ЗНО ВНО карантин
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