Кременчуцька міськрада купить систему голосування «Рада Голос»

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 304

Кременчуцька міськрада купить систему поіменного електронного голосування «Рада Голос». Йдеться про систему, придатну для голосування в умовах карантину (нагадаємо, стаціонарна система сесійної зали не використовується, а система з індивідуальними пунктами, яка використовується, взята в оренду).

На останньому засіданні виконкому перерозподілили гроші в сумі 520,7 тис грн, у тому числі на купівлю системи «Рада Голос», а також на придбання дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, господарчих товарів. При цьому фінансування на капремонти зменшили.

Рішення виконкому мають затвердити на сесії міськради.