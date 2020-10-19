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Кременчуцька міськрада купить систему голосування «Рада Голос»

Сьогодні, 08:06 Переглядів: 304

 

Рішенням виконкому на ці потреби перерозподілили гроші

Кременчуцька міськрада купить систему поіменного електронного голосування «Рада Голос». Йдеться про систему, придатну для голосування в умовах карантину (нагадаємо, стаціонарна система сесійної зали не використовується, а система з індивідуальними пунктами, яка використовується, взята в оренду).

 

На останньому засіданні виконкому перерозподілили гроші в сумі 520,7 тис грн, у тому числі на купівлю системи «Рада Голос», а також на придбання дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, господарчих товарів. При цьому фінансування на капремонти зменшили.

 

Рішення виконкому мають затвердити на сесії міськради.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: міська рада голосування Рада Голос
компанія «Інтера Люкс»

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