П'ятнадцять років тюрми присудили чоловіку, який на Полтавщині сокирою убив односельця

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 133

Ленінський районний суд Полтави 9 жовтня виніс вирок за умисне вбивство. Винним визнали раніше судимого чоловіка.





Вбивство сталося 2 жовтня минулого року. Тоді відділу комунікації поліції Полтавщини повідомляв, що скривавлене тіло 57-річного сусіда у незачиненому будинку до поліції повідомив житель Новосанжарщини. Під час огляду у потерпілого виявили рублені рани голови. За підозрою у скоєнні умисного вбивства односельця затримали його 50-річного знайомого. Попередньо встановили, що злочин мав особистий мотив. Пізніше з’ясувалося, зловмисник вже двічі відбував покарання за умисне вбивство.





З Єдиного державного реєстру судових рішень стало відомо, що 2 жовтня близько 6.00 нетверезий обвинувачений прийшов додому до потерпілого. Мета візиту – повернути додому дружину, яка за кілька днів до цього покинула чоловіка через побої на ґрунті ревнощів.





У літній кухні обвинувачений побачив жінку та потерпілого, які спали на канапах. Взяв сокиру, яка була в кімнаті, та почав бити потерпілого по голові та верхній частині тулуба. Потім забрав свою дружину та спільно з нею повернувся додому.





Чоловік помер на місці події. Він отримав тупу травму голови з переломами черепа та крововиливами в мозок.





Сам обвинувачений свою вину визнав. Пояснив суду, що одружений. Він – ревнива людина, тому іноді у них з дружиною виникають сварки, бували випадки, коли вона йшла з дому на кілька днів. Наприкінці вересня 2019 року, прокинувшись зранку він виявив, що дружини немає. Вона була відсутня 3-4 дні, а 1 жовтня від знайомого дізнався, що вона проживає в будинку у потерпілого. Того дня він приходив до потерпілого, прохав вигнати жінку зі свого будинку та після розмови пішов додому.





Оскільки дружина не повернулась, зранку 2 жовтня пішов до потерпілого. Зайшов до приміщення літньої кухні та побачив там господаря і свою дружину, вони спали на різних диванах. Він взяв сокиру, яка стояла в цій же кімнаті, підійшов до чоловіка, який продовжував спати, та кілька разів ударив тупою частиною топорища по голові. Після чого розбудив дружину, вона одяглась, взяла недопиту пляшку горілки та вони разом пішли додому.





В цей же день до них прийшли працівники поліції, повідомили, що чоловік помер, та затримали його. Обвинувачений зазначив, що 1 жовтня року разом зі знайомим вживав спиртні напої, зранку 2 жовтня року не пив алкоголь. До цього через зникнення дружини кілька днів був знервований, майже не спав.





Рідна сестра вбитого пояснила, що він мешкав в будинку в селі Кустолово Новосанжарського району. Вони з сестрою періодично навідувались до нього, приносили продукти, допомагали по господарству. Їй невідомо, щоб у нього мешкала якась жінка.





2 жовтня зранку їй зателефонував староста села та повідомив, що брат лежить в літній кухні та не ворушиться. Близько 9.00 вони разом з сестрою зайшли до літньої кухні, побачили брата. Він лежав на дивані, накритий шубою, а піднявши шубу, помітили, що його голова в крові.

Суд призначив чоловіку 15 років позбавлення волі. Строк покарання рахувати з часу затримання в даному кримінальному провадженні з 2 жовтня.





З обвинуваченого мають стягнути на користь держави процесуальні витрати за проведення судових експертиз в сумі 2114 грн.

Двоє сестер вбитого заявили цивільні позови про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Одній сестрі обвинувачений має відшкодувати 401 850 грн, іншій – 400 тисяч.





Вирок суду може бути оскаржений.