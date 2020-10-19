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Відсьогодні розпочинається пуск тепла у будинки Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 776 Коментарів: 8

 

За схемою пуску тепла, першим зігріють центр

Відсьогодні, 19 жовтня, відповідно до рішення виконкому, розпочинається пуск тепла у будинки міста. Нагадаємо, у мерії пообіцяли запустити опалення протягом трьох днів, ще тижні зо два піде на налагодження теплового режиму.


За графіком, першим завжди запускають тепло центральній частині міста, тож, імовірно, батареї потеплішають уже сьогодні. Одночасно з цим запускаються котельні «Теплоенерго»: 176 квартал, 17 квартал, 620 квартал (Крюків, Занасип).

Потім запускають нагірну частину міста і в останню чергу – Молодіжний.


Що стосується Раківки, то тут, нагадаємо, досі йде ремонт на ТЕЦ вагонзаводу, тож тепло обіцяють у листопаді.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: опалення тепло пуск тепла
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 8

558
evil:
Сьогодні, 10:08

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 


23 14
27
dimas401:
Сьогодні, 10:14

страна непуганных идиотов


13 10
828
почемучка:
Сьогодні, 10:15

Цитата: evil

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 

я так розумію в кожного юудинка свій краник, хто коли і як хоче так і відкручує. Не захоче будинок тепло, то знач і витрат 0 грн


2 9
10
waxettio:
Сьогодні, 10:18

беги Виталька, ой беги....


13 3
2 238
zzzzzz:
Сьогодні, 11:15

Цитата: почемучка
Цитата: evil

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 

я так розумію в кожного юудинка свій краник, хто коли і як хоче так і відкручує. Не захоче будинок тепло, то знач і витрат 0 грн

не так розумієте, це якшо байпас є, та й то не все так просто, як вважають дехто...

 

 

 

 


7 0
719
inattentive:
Сьогодні, 11:29

Цитата: почемучка
Цитата: evil

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 

я так розумію в кожного юудинка свій краник, хто коли і як хоче так і відкручує. Не захоче будинок тепло, то знач і витрат 0 грн

Думаю, що не в кожному багатоповерховому будинку стоїть тепловий лічильник (витратомір) , крім того, за подачу "тепла" до самого будинку (навітьт якщо стоїть "краник"), платити ,гадаю, буде потрібно.


4 1
558
evil:
Сьогодні, 11:45

Цитата: почемучка
Цитата: evil

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 

я так розумію в кожного юудинка свій краник, хто коли і як хоче так і відкручує. Не захоче будинок тепло, то знач і витрат 0 грн

Якшо будинок не обладнаний лічильником обліку тепла, хоч подключай його до опалення, хоч ні - однаково рахунок на опалення буде виставлений з дати, якою місцева влада офіційно відкрила опалювальний сезон...


7 1
104
DarkFolko:
Сьогодні, 11:55

Цитата: zzzzzz
Цитата: почемучка
Цитата: evil

Это прелестно! Раскрывайте окна, начинайте за свой счет греть улицу! 

я так розумію в кожного юудинка свій краник, хто коли і як хоче так і відкручує. Не захоче будинок тепло, то знач і витрат 0 грн

не так розумієте, це якшо байпас є, та й то не все так просто, як вважають дехто...

А крім того в кожному будинку є якась Баба Яга, яка завжди проти. І навіть якщо всі абоненти після краника погодяться, то хтось завжди буди жалітися що йому холодно.


10 3

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