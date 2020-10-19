Відсьогодні розпочинається пуск тепла у будинки Кременчука

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 1 776 Коментарів: 8

Відсьогодні, 19 жовтня, відповідно до рішення виконкому, розпочинається пуск тепла у будинки міста. Нагадаємо, у мерії пообіцяли запустити опалення протягом трьох днів, ще тижні зо два піде на налагодження теплового режиму.





За графіком, першим завжди запускають тепло центральній частині міста, тож, імовірно, батареї потеплішають уже сьогодні. Одночасно з цим запускаються котельні «Теплоенерго»: 176 квартал, 17 квартал, 620 квартал (Крюків, Занасип).

Потім запускають нагірну частину міста і в останню чергу – Молодіжний.





Що стосується Раківки, то тут, нагадаємо, досі йде ремонт на ТЕЦ вагонзаводу, тож тепло обіцяють у листопаді.