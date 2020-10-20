Вибори депутатів Полтавської обласної ради, округ №7 (Кременчук)

Кременчужани 25 жовтня голосуватимуть за новим Виборчим кодексом, місцевих депутатів обиратимемо за пропорційною системою з відкритими партійними списками.
Кременчужани крім міської ради обиратимуть депутатів до обласної ради (7 округ) і Кременчуцької районної ради (1 та 2 округ).
Пропонуємо вам ознайомитися зі списком депутатів на вашому виборчому окрузі. Адже у бюлетені вам потрібно буде обрати одну партію та вписати номер кращого на вашу думку кандидата (вписати за бажанням). Радимо дізнатися більше про кандидатів до дня виборів.
Територіальний виборчий округ №7 (Кременчуцька міська громада Кременчуцького району Полтавської області: Автозаводський район (м.Кременчук) Крюківський район (м.Кременчук) с.Мала Кохнівка с.Потоки, с.Придніпрянське, с.Соснівка).
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВОЛЯ»
|
*
|
Цедік Ігор Владиславович 23.08.1963
м. Ломоносов, Ленінградської області, РФ
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", ФОП "Цедік", судимість відсутня.
|
1
|
Довгаль Андрій Олександрович 10.09.1994
м. Полтава
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", тимчасово не працює, судимість відсутня.
|
2
|
Кущ Володимир Миколайович 02.06.1980
м. Полтава
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", тимчасово не працює, судимість відсутня.
|
3
|
Рудич Іван Олександрович 02.08.1987
м. Хмельове, Маловисківський район, Кіровоградська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", тимчасово не працює, судимість відсутня.
|
4
|
Данилевська Катерина Ігорівна 08.10.1989
м. Полтава
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП "Данилевська К. І.", приватний підприємець, судимість відсутня.
|
5
|
Фісенко Оксана Володимирівна 31.10.1992
м. Вознесенськ, Миколаївська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВОЛЯ", ТОВ "Полмарк", Бухгалтер, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА»
|
*
|
Богдан Руслан Дмитрович 28.01.1972
м. Київ
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полтавська обласна організація Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Голова, судимість відсутня.
|
1
|
Терещенко Денис Юрійович 30.01.1974
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Будівельна компанія "Естеттехнолог", Директор, судимість відсутня.
|
2
|
Гамза Сергій Іванович 31.01.1954
м. Хабаровськ, Хабаровська обл., Російська Федерація
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, судимість відсутня.
|
3
|
Корецький Микола Борисович 12.06.1969
м. Кременчук, Кременчуцький район Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Виробничо-комерційне підприємство "Альфатекс", Директор, судимість відсутня.
|
4
|
Шляхова Ольга Олегівна 21.02.1989
с. Краскіно, Приморський край, Росія
Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Приватне акціонерне товариство "Кременчукм’ясо", Економіст планово-економічного відділу, судимість відсутня.
|
5
|
Шиян Ольга Миколаївна 14.09.1971
м. Кременчук, Кременчуцький район Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцький ліцей №30 "Олімп" імені Н.М.Шевченко Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, судимість відсутня.
|
6
|
Вовк Сергій Миколайович 21.09.1962
селище міського типу Чорнобай, Золотонішській район, Черкаської обл.
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Товариство з обмеженою відповідальністю "ШКІР-АГР", Директор, судимість відсутня.
|
7
|
Яцина Олександр Олександрович 29.12.1967
с. Кривуші, Кременчуцький район Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Транзит-Сервіс", Заступник директора, судимість відсутня.
|
8
|
Гавриленко Ірина Михайлівна 30.01.1965
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Кременчуцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Полтавської обласної ради, Директор, судимість відсутня.
|
9
|
Косовська Надія Олексіївна 19.04.1959
с. Лебедівка, Сахновщинського району Харківської обл.
Громадянка України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонер, судимість відсутня.
|
10
|
Стукало Олександр Миколайович 20.05.1964
м. Корюківка, Корюківський район Чернігівської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький міський стоматологічний центр", Директор, судимість відсутня.
|
11
|
Тесленко Людмила Олексіївна 06.06.1953
с. Оболонь, Семенівський район, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонер, судимість відсутня.
|
12
|
Скачко Віктор Іванович 03.08.1960
м. Кременчук, Кременчуцький район Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне неприбуткове медичне підприємство "Лікарня Придніпровська", Директор, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «СВОБОДА»
|
*
|
Ханко Анатолій Миколайович 21.01.1982
с. Покровське (Жовтневе), Решетилівського району, Полтавської області
Громадянин України, освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Полтавська обласна рада, Заступник голови Полтавської обласної ради, місце проживання: с. Покровське, Решетилівський район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Плескач Анатолій Анатолійович 06.10.1976
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Плескач А.А., місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Дудура Віктор Іванович 10.03.1965
с. Мельники, Чорнобаївського району, Черкаської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Галата Сергій Васильович 04.03.1974
с. Кліщинці, Чорнобаївського району, Черкаської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ПП Будмонтажпроекс-17, Директо, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Дроздова Юлія Євгеніївна 11.10.1980
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Гордієнко Ольга Володимирівна 13.09.1989
с. Світлогірське, Кобеляцький район, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, КНМП "Центр медико-санітарної експертизи №1" м. Кременчука, Заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності,, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Брильов Сергій Сергійович 27.02.1982
с. Нікель, Мурманська обл., Печенгський район
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Вітко Алла Петрівна 26.09.1963
с. Жуки, Глобинський район, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Глобинський територіальний центр соціального обслуговування, Соціальний робітник, місце проживання: Манжелія, Глобинський район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
8
|
Колесник Євгеній Володимирович 16.03.1981
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська обл., судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОВІРА»
|
*
|
Кулініч Олег Іванович 25.11.1966
м. Зіньків Зіньківського району Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Верховна Рада України, Народний депутат України, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н, м. Зіньків, судимість відсутня.
|
1
|
Калінов Андрій Петрович 02.08.1978
м. Кременчуці, Кременчуцького району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, НВ ТОВ "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА", Директор, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
2
|
Малякова Марія Сергіївна 17.05.1988
м. Харків
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, Доцент кафедри електричних машин та апаратів, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
3
|
Медведовський Володимир Валерійович 15.02.1981
м. Комсомольськ-на-Амурі, Хабаровський край, Росія
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
4
|
Фоміна Наталія Миколаївна 21.03.1985
с.Микільське, Світловодського району, Кіровоградської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Військовий пенсіонер, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
5
|
Москалець Сергій Іванович 31.05.1963
с. Веніславівка, Гадяцького району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Локомотивне депо м. Кременчук, Машиніст тепловозу, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Кам’яні-Потоки, судимість відсутня.
|
6
|
Маменко Микола Сергійович 05.04.1988
с. Демидівка, Решетилівського району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" ПОР, Практичний психолог, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
7
|
Телюк Дмитро Олександрович 26.02.1986
м. Кременчуці, Кременчуцького району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, судимість відсутня.
|
8
|
Луценко Наталія Михайлівна 02.07.1979
м. Кременчуці, Кременчуцького району, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПАТ "КВБЗ", Технолог 1 категорії, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
9
|
Маменко Микола Сергійович 05.04.1988
с. Демидівка, Решетилівського району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, КП "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" ПОР, Практичний психолог, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, м. Кременчук, судимість відсутня.
|
10
|
Лашко Сергій Сергійович 04.10.1957
с. Жовтневе, Решетилівського району, Полтавської обл. Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Вільна профспілка Південної залізниці, Голова профспілкового комітету, місце проживання: Полтавська обл., Решетилівський р-н, с. Жовтневе, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»
|
*
|
Гранчак Наталія Степанівна 25.02.1978
село Копачівка Деражнянського району Хмельницької області
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Громадська Організація "Команда Небайдужих",, Голова, судимість відсутня.
|
1
|
Василенко Марина Григорівна 29.12.1978
м. Полтава
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Університет ім. М.Остроградського, старший викладач, судимість відсутня.
|
2
|
Котляр Віталій Юрійович 29.12.1969
м. Кременчук
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Дормаш груп", президент, судимість відсутня.
|
3
|
Бобер Ілона Михайлівна 03.09.1971
м. Кременчук, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Фізична особа - підприємець, судимість відсутня.
|
4
|
Татаринов Олександр Анатолійович 28.01.1963
м. Кременчук, Полтавської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міський центр дозвілля і культури "Міський центр дозвілля і культури", директор, судимість відсутня.
|
5
|
Максименко Андрій Іванович 28.01.1960
м. Полтава
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Центр педагогічних інновацій та інформації Полтавського обласного університету післядимпломної педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського, Методист, судимість відсутня.
|
6
|
Деньга Наталія Миколаївна 22.10.1978
м. Пирятин, Полтавської області Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Заст.директора з навчально-педагогічної роботи, доцентка кафедри педагогіки та психології початкової освіти, Заст. директора з навчально-педагогічної роботи, судимість відсутня.
|
7
|
Герасимов Микола Петрович 19.05.1985
м. Сургут Тюменської області
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Пейнт трейд", Менеджер зі збуту, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЗА МАЙБУТНЄ»
|
*
|
Шаповалов Юрій Анатолійович 14.03.1972
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Верховна Рада України, Депутат, судимість відсутня.
|
1
|
Проценко Руслан Олександрович 01.11.1988
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, судимість відсутня.
|
2
|
Усанова Ольга Петрівна 05.02.1971
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Заступник міського голови, судимість відсутня.
|
3
|
Хоменко Василь Петрович 10.06.1959
с. Кибинці, Миргородський район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Полтавська обласна профспілка працівників хімічних та нафтохімічних галузей України, Голова первинної профспілкової організації Публічного Акціонерного Товариства "Укртатнафта", судимість відсутня.
|
4
|
Макаруша Наталя Миколаївна 15.10.1976
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Кременчуцька ТЕЦ", Заступник генерального директора з комерційних питань, судимість відсутня.
|
5
|
Москалик Геннадій Федорович 08.11.1975
с. Недогарки, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, судимість відсутня.
|
6
|
Почтовюк Андрій Борисович 06.09.1966
м. Біла Калитва, Ростовська область, Росія
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Декан факультету економіки і управління, судимість відсутня.
|
7
|
Москалик Іван Володимирович 12.05.1979
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Директор, судимість відсутня.
|
8
|
Середа Максим Володимирович 21.06.1977
м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, Начальник, судимість відсутня.
|
9
|
Ляхова Ольга Олександрівна 18.03.1992
м. Рубіжне, Луганська область
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Спортивний клуб Національної гвардії України, Інструктор зі спорту l категорії, судимість відсутня.
|
10
|
Крутько Валентина Петрівна 06.08.1970
м. Березань, Баришевський район, Київська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Регіональний центр професійно-технічної освіти №1 м.Кременчук, Директор, судимість відсутня.
|
11
|
Курінько Ольга Анатоліївна 11.09.1960
с. Червона Знам’янка, Кременчуцького району, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Полтавська обласна організція профспілки хімнафтохімпрому, Голова Полтавської обласної ради профспілки хімнафтохімпрому, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАШ КРАЙ»
|
1
|
Пожаров Олександр Олександрович 23.08.1946
с. Бугаївка,Ізюмівського район, Харківської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватна юридична діяльність, адвокат, судимість відсутня.
|
2
|
Єленко Наталія Олександрівна 20.10.1976
м. Кобеляки Полтавського району Полтавської області
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кобеляцький дитячий навчальний заклад №1 "Світлячок"., вихователь, судимість відсутня.
|
3
|
Ісаєнко Ніна Анатоліївна 09.04.1985
с. Орлик Кобеляцького району Полтавської області
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Орлицька сільська рада, секретар, судимість відсутня.
|
4
|
Остапенко Світлана Анатоліївна 28.01.1977
м. Кобеляки Кобеляцького району Полтавської області
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара, Вчитель біології, судимість відсутня.
|
5
|
Фесюра Віктор Олександрович 29.07.1957
Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Світлогірське
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Акціонерне товариство "Полтаваобленерго", водій, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
|
*
|
Сазонов Олег Юрійович 20.08.1973
м.Кременчук, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "РБК "Кремремпуть", Генеральний директор, судимість відсутня.
|
1
|
Мазур Сергій Володимирович 25.07.1968
м.Кременчук, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Фізична особа-підприємець, судимість відсутня.
|
2
|
Алексюк Олександр Леонідович 31.07.1953
с. Чир-Унвд, о. Сахалін
Громадянин України, освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Пенсіонер, судимість відсутня.
|
3
|
Федотов Геннадій Іванович 12.05.1962
м. Дніпропетровськ
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Кременчуцьке кар’єроуправління "Кварц", Директор, судимість відсутня.
|
4
|
Погужельська Наталія Іванівна 26.01.1961
с. Лісова Волиця, Красилівський район, Хмельницька облсть
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Пенсіонер, судимість відсутня.
|
5
|
Бородаєвська Марина Валеріївна 12.10.1989
с. Омельник, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Полтавська регіональна організація Політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ", Прес-секретар, судимість відсутня.
|
6
|
Горбатюк Сергій Миколайович 31.10.1974
м. Кременчук Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Легіон Безпека", Юрист, судимість відсутня.
|
7
|
Савченко Володимир Васильович 02.12.1979
с. Максимівка, Кременчуцький район, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Лінійна частина магістральних нафтопроводів ЦБВО "Кременчук" філії "Придніпровські магістральні нафтопроводи" ПАТ "Укртранснафта", Начальник дільниці служби ремонту, судимість відсутня.
|
8
|
Кириченко Олександр Миколайович 17.10.1966
м. Кременчук, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Школа-інтернат ім.І.М.Піддубногом.Кременчук, Директор, вчитель історії і правознавства, судимість відсутня.
|
9
|
Смикайло Лілія Володимирівна 13.11.1983
м. Глобине, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ РБК "Кремремпуть", Директор, судимість відсутня.
|
10
|
Вінник Юлія Сергіївна 27.07.1986
м. Кременчук Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Монпостач", Менеджер, судимість відсутня.
|
11
|
Шендрик Микола Михайлович 07.07.1953
с. Гінці, Лубенський р-н., Полтавська обл
Громадянин України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Єкспертиза МВК", Керівник, судимість відсутня.
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА»
|
*
|
Каплін Владлена Олександрівна 28.05.1990
м. Нойштрелітц, Німеччина
Громадянка України, освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ПАРТІЯ ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ СЕРГІЯ КАПЛІНА", АДВОКАТСЬКЕ ОБЄДНАННЯ "АДВОКАТИ УКРАЇНИ", помічник адвоката, місце проживання: Полтавська область, м. Полтава, судимість відсутня.
|
1
|
Скрипник Альвіна Юріївна 24.04.1982
м. Кременчук, Полтавська область
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП, місце проживання: Полтавська обл., м. Кременчук, судимість відсутня.
|
2
|
Денисенко Олена Євгенівна 30.11.1981
м. Полтава
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, АТ "Банк Український капітал", Начальник відділення, місце проживання: Полтаська область, Полтавський р-н, м. Полтава, судимість відсутня.
|
3
|
Діденко Станіслав Іванович 14.09.1986
м. Лубни, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: Полтавська область, м. Лубни, судимість відсутня.
|
4
|
Рибалка Юлія Миколаївна 03.08.1989
м. Лубни, Полтавська область
Громадянка України, освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП Воропай, Асистент стоматолога, місце проживання: Полтавська область, м. Лубни, судимість відсутня.
|
5
|
Даценко Олександр Олександрович 11.01.1974
м. Лубни, Полтавської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ФОП Даценко О.О., місце проживання: Полтавська область, м. Лубни, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОПОЗИЦІЯ»
|
*
|
Безкоровайний Андрій Анатолійович 21.09.1968
м. Полтава
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полтава, судимість відсутня.
|
1
|
Поздняков Олексій Олексійович 14.03.1983
м. Кременчук
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Міждержавний інститут Українсько-Казахстанських відносин ім. Н.А.Назарбаєва, Професор, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, судимість відсутня.
|
2
|
Бабікова Тетяна Василівна 01.09.1965
м. Донецьк
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчук водоканал", Провідний інженер-технолог, голова Профкому, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, судимість відсутня.
|
3
|
Огирь Віталій Васильович 24.12.1983
м. Кременчук
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛаЛогістік", Складальникц, місце проживання: Полтавська обл., Кременчуцький р-н., м. Кременчук, судимість відсутня.
|
4
|
Скачков Олександр Леонідович 31.10.1985
м. Карлівка
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: Полтавська обл., Полтавський р-н., м. Карлівка, судимість відсутня.
|
5
|
Котько Олександра Євгенівна 23.03.1992
м. Полтава
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Метро Кеш Енд Кері Україна", Адміністратор, місце проживання: м. Полтава, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА»
|
*
|
Мірошниченко Віталій Григорович 02.08.1985
с. Новооріхівка, Лубенського району Полтавської обл. Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Полтавський інститут бізнесу, Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, судимість відсутня.
|
1
|
Кавунник Дмитро Вікторович 10.06.1981
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", ТОВ "Авто-дженезіс", Директор, судимість відсутня.
|
2
|
Мельник Андрій Васильович 28.07.1962
м. Ачинськ, Красноярського краю, Російської Федерації
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Інститут розвитку міста", Заступник директора з міжнародної діяльності, судимість відсутня.
|
3
|
Мірошніченко Світлана Володимирівна 25.12.1978
місто Кременчук, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта загальна середня, безпартійна, ПП "С-А-F", Медичний працівник, судимість відсутня.
|
4
|
Драгобецький Володимир Вячеславович 09.04.1953
м. Чугуєв, Харківської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький національний політехнічний університет ім. М. Остроградцького, Директор, судимість відсутня.
|
5
|
Нестеренко Вікторія Володимирівна 11.06.1981
м. Ярославль, Російська Федерація
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ФОП, місце проживання: м.Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня
|
6
|
Чепур Євгеній Юрійович 02.12.1988
м. Кандалакша, Мурманської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фрілансер, Фрілансер сезонних проектів у сфері розвитку, судимість відсутня.
|
7
|
Кривицька Тетяна Володимирівна 17.06.1981
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ТОВ "Авто-дженезіс", Заступник головного бухгалтера, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНЕ МІСТО»
|
*
|
Удовиченко Андрій Вікторович 16.07.1978
с. Удовиченки Зіньківського району Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Приватне акціонерне товариство "Автотранспортне підприємство-15339", Директор, місце проживання: с. Удовиченки, Полтавський район , Полтавська область, судимість відсутня.
|
1
|
Гриценко Юрій Васильович 27.03.1961
м. Кременчуці, Полтавської обл
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, Секретар міської ради, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
2
|
Плескун Олександр Володимирович 11.03.1977
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод", Член наглядової ради, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
3
|
Фещенко Олег Володимирович 29.08.1959
м.Новоград-Волинськ Житомирської обл.
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Громадська організація "Рідне місто", Виконавчий директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
4
|
Павлова Оксана Олексіївна 12.03.1973
с. Гоголеве, Шишацького району, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод", Електромонтер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
5
|
Котляренко Людмила Григорівна 07.01.1958
м. Єсиль, Казахстан
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцька міська комплексна дитячо-юнацька школа №1, Інженер, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
6
|
Кірєєв Юрій Васильович 11.10.1954
селище Грамотейно, біловський район, Кемеровської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "АТП-15307", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
7
|
Лишевський Ігор Іванович 12.12.1985
с. Старий Коврай, Чорнобаївського району, Черкаської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство Виробничо-торгова компанія "Лукас", Начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область,, судимість відсутня.
|
8
|
-
|
9
|
Глинська Валерія Василівна 10.01.1987
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни" Полтавської обласної ради, Юрист, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
10
|
Макаренко Наталія Ігорівна 28.09.1983
м. Горішні Плавні, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод технічного вуглецю", Начальник відділу охорони навколишнього середовища, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
11
|
Роженко Олександр Анатолійович 06.10.1965
с. Погреби, Кременчуцького району, Полтавської обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю"Торговий дім "Укртатнафта", Генеральний директор, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
|
12
|
Пшенична Анна Леонідівна 31.01.1985
м. Кременчук, Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ПФБ Кредит", Провідний консультант, місце проживання: м. Кременчук, Полтавська область, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ»
|
*
|
Баранов Андрій Павлович 12.08.1967
м. Полтава
Громадянин України, освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", Асоціація виробників озброєння та військової техніки України, Провідний експерт із зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності, місце проживання: м.Полтава, судимість відсутня.
|
1
|
Красуля Олександр Сергійович 22.01.1952
м. Дніпропетровськ
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Наглядова рада ПрАТ "Полтавський ГЗК", Член наглядової ради, місце проживання: м.Горішні Плавні, Полтавської обл., судимість відсутня.
|
2
|
Чуприна Олександр Анатолійович 14.12.1975
м. Дніпропетровськ
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет, Перший заступник міського голови, місце проживання: м.Горішні Плавні, Полтавська область, судимість відсутня.
|
3
|
Артюшенко Олександр Іванович 09.10.1972
с. В. Кринки
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Виконавчий комітет Глобинської міської ради, Заступник міського голови, місце проживання: м. Глобине, Полтавська область, судимість відсутня.
|
4
|
Угнічева Надія Дмитрівна 12.06.1961
с. Василівці, Козельщинського району Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет, Заступник міського голови, місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавсьа область, судимість відсутня.
|
5
|
Мартинович Наталія Вікторівна 06.03.1963
м. Вільногірськ Дніпропетровської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, КП ДСОЦ "Горизонт", Директор, місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавсьа обл, судимість відсутня.
|
6
|
Тубальцев Олександр Володимирович 19.02.1988
м. Комсомольськ, Полтавська область
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, ТОВ "Єристівський ГЗК", Головний гірник, керівник проектів автоматизації гірничного обладнання, місце проживання: м. Горішні Плавні, Полтавська область, судимість відсутня.
|
7
|
Диниско Вікторія Вікторівна 09.06.1964
м. Кременчук Полтавської обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, ПрАТ "Полтавський ГЗК", Керівник проектів, місце проживання: с.Мотрине Кременчуцький район, Полтавська область, судимість відсутня.
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
|
*
|
Лемешко Олександр Миколайович 15.05.1973
м. Суми, Сумський район Сумської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Директор, місце проживання: м. Полтава, Полтавський район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
1
|
Жуков Кирил Леонідович 16.03.1990
м. Кременчук Полтавської області
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
2
|
Цибульська Юлія Володимирівна 02.07.1987
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "Космополіт-Сервіс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Інша Освіта", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
3
|
Івко Юлія Олександрівна 21.09.1976
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня", Завідувач гінекологічним відділенням, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
4
|
Крамаренко Олександр Вікторович 29.06.1971
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "ТКФ Трейдвей", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
5
|
Волков Олексій Миколайович 04.03.1986
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "ЗЕУС НЕТ", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
6
|
Дрога Максим Олексійович 10.08.1990
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство "Арт-Інжиніринг", Технічний директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
7
|
Таловер Володимир Адиславович 23.03.1963
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, Старший викладач кафедри економіки, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
8
|
Олещенко Вячеслав Анатолійович 26.04.1973
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта професійно-технічна, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Олевія", Директор, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
9
|
Юрченко Ірина Василівна 23.02.1980
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області, Головний спеціаліст, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл.., судимість відсутня.
|
10
|
Урбанік Тетяна Василівна 06.11.1978
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Вертикаль 21 століття", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
|
11
|
Глибовець Наталя Миколаївна 13.01.1988
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянка України, освіта вища, безпартійна, Кременчуцький ліцей № 4 "Кремень" Кременчуцької міської ради Полтавської області, Соціальний педагог, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл.., судимість відсутня.
|
12
|
Пащенко Олександр Сергійович 21.04.1989
м. Кременчук, Полтавська обл.
Громадянин України, освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька", Лікар-хірург, місце проживання: м. Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська обл., судимість відсутня.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.