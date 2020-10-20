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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футболісти «Кременя» зіграють з «поліськими вовками»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 390

Матч відбудеться без глядачів 

Завтра, 21 жовтня, футболісти «Кременя» зіграють з «Поліссям». Початок матчу о 14.30. Постановою Кабміну №641 до якої внесли зміни від 13 жовтня, матчі будуть проходити без глядачів.


Пряма трансляція


Цей матч стане своєрідною боротьбою за 6 очок, адже в обох команд однакова кількість очок - по 7.


Обслуговує матч бригада арбітрів: головний арбітр Титов О.І., асистенти Ковальчук Ю.А., Приймачук А.Г., Заброда К.В., спостерігач арбітражу УАФ Скорейко Ю.М.


Напередодні матчу «Кремінь» підсилив ще один бразильський легіонер Жонатан.


«Кремінь» підписав бразильця Жонатана дизайнерський одяг якого носять Неймар, Жезус та Роналдіньо
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Автор: Альона Душенко Джерело відео: Житомир.info | Новости Житомира
Теги: футбол Кремінь Полісся
компанія «Інтера Люкс»

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