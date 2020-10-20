Футболісти «Кременя» зіграють з «поліськими вовками»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 390

Завтра, 21 жовтня, футболісти «Кременя» зіграють з «Поліссям». Початок матчу о 14.30. Постановою Кабміну №641 до якої внесли зміни від 13 жовтня, матчі будуть проходити без глядачів.





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Цей матч стане своєрідною боротьбою за 6 очок, адже в обох команд однакова кількість очок - по 7.





Обслуговує матч бригада арбітрів: головний арбітр Титов О.І., асистенти Ковальчук Ю.А., Приймачук А.Г., Заброда К.В., спостерігач арбітражу УАФ Скорейко Ю.М.





Напередодні матчу «Кремінь» підсилив ще один бразильський легіонер Жонатан.



